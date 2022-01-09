Так Моуринью топ, или нет? Рома - Ювентус 3:4. Обзор матча, видео голов

Это был невероятный матч. "Рома" в ходе игры выигрывала со счетом 3:1 и некоторые уже успел спеть дифирамбы Жозе Моуринью. А потом "Особенный" провалился: "Рома" пропустила раз, дважды, трижды и проиграла этот поединок. В конце еще была драма с красной карточкой Де Лигта и нереализованным пенальти Пеллегрини. Интересно, что это уже второй безумный матч дня в Серии А. Ранее "Удинезе" и "Аталанта" сыграли 2:6.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча чемпионата Италии.

Серия А. 21-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Ювентус" 3:4

Голы: Абрахам 11, Мхитарян 48, Лоренцо Пеллегрини 53 - Дибала 18, Локателли 70, Кулушевски 72, Де Шильо 77