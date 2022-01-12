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Официально: Рома подписала полузащитника Порту, выбившего Ювентус из Лиги чемпионов
Португалец для португальца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Рома" объявила о подписании полузащитника "Порту" Сержиу Оливейры. Аренда на полгода с правом выкупа в конце сезона обойдется "волкам" в 1 миллион евро.
???? Benvenuto in giallorosso, Sergio! ????????#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/0PWvcplkNp— AS Roma (@OfficialASRoma) January 12, 2022
Выкупить контракт полузащитника "Рома" сможет за 13 миллионов евро.
Напомним, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов португалец забил победный гол со штрафного в ворота "Ювентуса" в 1/8 финала турнира.
В этом сезоне Оливейра провел за "Порту" 24 матча, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего хавбека в 15 миллионов евро.
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