Дибала: Ювентус не играет в красивый футбол, это не наша сильная сторона

Аргентинский полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала дал комментарий после матча 22-го тура Серии А с "Удинезе" (2:0):

"Думаю, мы сыграли хорошо. Нам нужно действовать надежнее после того, как мы начинаем вести в счете. Часто мы после гола начинаем больше играть от защиты, боимся атаковать. Так нельзя.

Мы "Ювентус", разумеется, мы боремся за место в Лиге чемпионов и обязаны стремиться к победе. Мы не играем в красивый футбол, это не наша сильная сторона, поэтому нужно сосредоточиться на нашей страсти и на стремлении работать усерднее, чем соперник", – сказал Дибала.