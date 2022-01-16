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Дибала: Ювентус не играет в красивый футбол, это не наша сильная сторона

Италия
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Зато правда

Дибала: Ювентус не играет в красивый футбол, это не наша сильная сторона

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Аргентинский полузащитник "Ювентуса" Пауло Дибала дал комментарий после матча 22-го тура Серии А с "Удинезе" (2:0):

"Думаю, мы сыграли хорошо. Нам нужно действовать надежнее после того, как мы начинаем вести в счете. Часто мы после гола начинаем больше играть от защиты, боимся атаковать. Так нельзя.

Мы "Ювентус", разумеется, мы боремся за место в Лиге чемпионов и обязаны стремиться к победе. Мы не играем в красивый футбол, это не наша сильная сторона, поэтому нужно сосредоточиться на нашей страсти и на стремлении работать усерднее, чем соперник", – сказал Дибала.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала Удинезе (Удине)
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Источник:
Football Italia

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