Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дженоа не удалось договориться с Бруно Лаббадиа – главным претендентом на смену Андрея Шевченко
Менеджер не приземлился в Италии сегодня утром, 18 января, как предполагалось ранее
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший главный тренер "Герты" Бруно Лаббадиа не станет руководить "Дженоа", сообщает Фабрицио Романо. Переговоры сорвались.
Agreement collapsed between former Hertha Berlin manager Bruno Labbadia and Genoa - and won’t join the Italian side at the end. ❌???????? #Genoa— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2022
Bruno Labbadia was supposed to arrive in Italy today morning but it’s definitely not happening.
Немец был основным кандидатом на пост тренера "Дженоа". Известно, чтодо этого Руди Гарсия также отказался возглавить команду.
Ожидалось, что 55-летний менеджер должен был прибыть в Геную сегодня утром, 18 января.
Лаббадиа пробыл без работы год – с января 2021-го, когда ушел из "Герты".
Популярное сейчас
- Успокаивал лично Златан. Ассоциация арбитров извинилась перед Миланом за ошибку судьи – рефери отстранен
- Легенда Мадрида. Умер 12-кратный чемпион Испании и единственный 6-кратный обладатель КЕЧ
- Трансферы Вереса, Первая Лига для Будковского. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Итальянский журналист: Шевченко будет во Флоренции. В первом тайме матча в Милане на поле была лишь Дженоа
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО