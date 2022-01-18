Дженоа не удалось договориться с Бруно Лаббадиа – главным претендентом на смену Андрея Шевченко

Бывший главный тренер "Герты" Бруно Лаббадиа не станет руководить "Дженоа", сообщает Фабрицио Романо. Переговоры сорвались.

Agreement collapsed between former Hertha Berlin manager Bruno Labbadia and Genoa - and won’t join the Italian side at the end. ❌???????? #Genoa



Bruno Labbadia was supposed to arrive in Italy today morning but it’s definitely not happening. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2022

Немец был основным кандидатом на пост тренера "Дженоа". Известно, чтодо этого Руди Гарсия также отказался возглавить команду.

Ожидалось, что 55-летний менеджер должен был прибыть в Геную сегодня утром, 18 января.

Лаббадиа пробыл без работы год – с января 2021-го, когда ушел из "Герты".