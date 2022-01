Дженоа не удалось договориться с Бруно Лаббадиа – главным претендентом на смену Андрея Шевченко

Бывший главный тренер "Герты" Бруно Лаббадиа не станет руководить "Дженоа", сообщает Фабрицио Романо. Переговоры сорвались.

Agreement collapsed between former Hertha Berlin manager Bruno Labbadia and Genoa - and won’t join the Italian side at the end. ❌???????? #Genoa



Bruno Labbadia was supposed to arrive in Italy today morning but it’s definitely not happening.