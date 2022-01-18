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Дженоа не удалось договориться с Бруно Лаббадиа – главным претендентом на смену Андрея Шевченко

Италия
(1 голосов)

Менеджер не приземлился в Италии сегодня утром, 18 января, как предполагалось ранее

Дженоа не удалось договориться с Бруно Лаббадиа – главным претендентом на смену Андрея Шевченко

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший главный тренер "Герты" Бруно Лаббадиа не станет руководить "Дженоа", сообщает Фабрицио Романо. Переговоры сорвались.

Немец был основным кандидатом на пост тренера "Дженоа". Известно, чтодо этого Руди Гарсия также отказался возглавить команду.

Ожидалось, что 55-летний менеджер должен был прибыть в Геную сегодня утром, 18 января.

Лаббадиа пробыл без работы год – с января 2021-го, когда ушел из "Герты".

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В статье: Андрей Шевченко Бруно Лаббадиа Дженоа (Генуя)
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
18.01.2022 в 20:35
Нормальный человек со здравым смыслом, не пойдёт туда, если стоит задача не вылететь!
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0
0
royalstas (Вінниця)
18.01.2022 в 20:28
Після вчорашнього матчу лише самогубець або людина мазохіст захоче йти на цей тонучий корабель....
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
18.01.2022 в 20:27
Никто в это болото не пойдет,так что возвращать Шеву
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0
-2


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