Серия А. Калинич и Верона дожимают Болонью

Серия А. 23-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Болонья" 2:1

Голы: Капрари 38, Калинич 85 - Орсолини 14

Команды, у которых никак не выходит закрепиться в Топ-10. "Верона" выиграла два из предыдущих семи матчей. Оба в гостях. Дома не побеждала в пяти подряд, в частности, проиграв "Салернитане". В начале сезона было наоборот - дома переиграла "Ювентус", "Рому" и "Лацио", но в гостях проигрывала. У "Болоньи" примерно та же история. Прогресс в гостях с двумя победами в трех матчах и потеря дома. В целом победа и пять поражений в предыдущих шести на всех полях. Прояснилась ли ситуация сегодня?

"Верона", побившая рекорд клуба по забитым в первых 22-ух турах (41), несомненно, доминировала. И статистически, и визуально. "Болонья" активно огрызалась. То есть, в целом игра была весьма энергичной, интересной. Вот только с множеством плохих последних пасов и ударов. Оба тайма хозяева начинали особенно мощно. Правда, в первом и ничего не создали, и пропустили. После длинного паса вратаря Скорупски, "свечи", не выбитой Гюнтером и удара Орсолини слета с 17-ти метров с отскоком от газона.

Отыграться удалось благодаря очередному прорыву Лазовича и наконец-то точному удару. Капрари замкнул пяткой в полете. В начале второго тайма Симеоне проиграл две дуэли Скорупски, во второй не перебросив его издали. Отбивал поляк и удар Капрари. Затем же вновь царила неточность. Несколько опасных мячей защитники гостей выбили из вратарской. Но в итоге заслужившая победу команда её добыла. Никола Калинич вышел на замену на 74-ой минуте, а через 11 в контратаке замкнул головой навес Лазаньи.

Четвертый гол почти всегда запасного хорвата в сезоне и первый с сентября позволяет его команде одержать вторую победу подряд и выйти на девятое место. Позволяет вернуть домашние победы. Означает ли это, что "Эллас" наконец готов закрепиться в Топ-10? Не факт, но возможно. А вот "Болонья" точно не готова прорываться туда. Одна победа и шесть поражений в семи матчах - это уже кризис.