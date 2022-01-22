Серия А. Лацио - Аталанта 0:0. Дно атаки Сарри и Гасперини

Серия А. 23-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Аталанта" 0:0

"Лацио": Стракоша, Хюсай (Лаццари 69), Луис Фелипе, Патрик, Марушич, Лейва, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 79), Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль, Джимсити, Дзаппакоста, Скальвини (Меле 62), Фройлер, Пеццелла, Пессина (Сидибе 85), Миранчук (Толой 71), Пикколи (Де Нипоти 85)

Предупреждения: Пеццелла 33, Дзаппакоста 39, Толой 85

Главный арбитр: Симоне Соцца

"Лацио" - "Аталанта" - противостояние без традиций. Но в последние годы оно приобрело особую ауру, шарм, драматизм. Встречи команд Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги приносили дважды 3:3, дважды 3:2, 4:3, 4:1 с самыми невероятными поворотами событий. В каждом из предыдущих шести матчей забивалось как минимум четыре мяча. Приход Маурицио Сарри вместо Индзаги должен был даже усилить феерию. В первом круге так и получилось. 2:2 с постоянной сменой сценария, с голом бергамцев на 94-ой минуте. Куда все это поделось?

Оправдания есть. "Лацио" играл 120 минут в Кубке в среду, сегодня недосчитался ведущего защитника Ачерби, ведущего вингера Педро, опорника Катальди. В целом Сарри и спортивный директор Игли Таре отказываются говорить о борьбе за Топ-4, хотят лишь строить команду и видеть большую стабильность. Особенно - в обороне. А "Аталанта" неделю назад против "Интера" выставила лишь 14 полевых игроков в заявке, сегодня же и вовсе 12. Причем прямо перед стартовым свистком пришлось убрать из первых 11-ти Муриэля, Де Роона и Пашалича.

Как результат - первый тайм завершился лишь с 2:2 по ударам по воротам, 0:0 по ударам в створ. Его нечего описывать - футбол был ужасен. Просто какая-то возня. От Сарри и Гасперини такого точно и близко никогда не видели. К минуте 60-ой команды начали шевелиться. Дзакканьи прорвался и попал в стойку. Миранчук чуть не закрутил с 17-ти метров, пробил в створ с 14-ти. Марушич также чуть не закрутил. Впрочем, и в это время общие скорость и качество были низки.

Второй 0:0 "Аталанты" подряд. И, судя по широкой улыбке Гасперини после финального свистка (такой улыбки от него давно не видели), таким исходом он остался полностью доволен. Он потерял столько игроков, был вынужден отложить выезд в Рим на сегодня, на день матча, изменить стартовый состав за минуты до стартового свистка. Говорил о "планах, выброшенных в окно". Он просто хотел выжить. Продление серии без поражений в гостях в лиге до 18-ти матчей - уже успех. С другой стороны, "Ювентус" уже завтра может выбить его из Топ-4.

"Лацио"? Он поправляет измученную оборону, не пропускает в третьем матче подряд во всех турнирах. Но вновь доказывает, что амбиций у него в этом сезоне нет. Его состав был весьма сильным, скамья запасных - полной. Он играл дома. Он был обязан сделать гораздо больше.