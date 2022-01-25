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Главный тренер миланского Интера сдал положительный тест на коронавирус

Италия
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Инфекция все еще преследует нас всех

Главный тренер миланского Интера сдал положительный тест на коронавирус

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник первой команды миланского "Интера" Симоне Индзаги сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба "нерадзурри".

Теперь тренер будет следовать всем медицинским протоколам, изложенным в документах от Министерства здравоохранения Италии.

Напомним, "Интер" лидирует в турнирной таблице Серии А. Команда Индзаги имеет игру в запасе и опережает "Милан" на 4 зачетных пункта. Недавно выигранный клубом Суперкубок Италии является для алленаторе "нерадзурри" первым трофеем во главе "Интера". Он находится у руля команды с лета прошлого года.

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В статье: Интер (Милан) Симоне Индзаги коронавирус
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Источник:
inter.it

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