Главный тренер миланского Интера сдал положительный тест на коронавирус

Наставник первой команды миланского "Интера" Симоне Индзаги сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба "нерадзурри".

Теперь тренер будет следовать всем медицинским протоколам, изложенным в документах от Министерства здравоохранения Италии.

Напомним, "Интер" лидирует в турнирной таблице Серии А. Команда Индзаги имеет игру в запасе и опережает "Милан" на 4 зачетных пункта. Недавно выигранный клубом Суперкубок Италии является для алленаторе "нерадзурри" первым трофеем во главе "Интера". Он находится у руля команды с лета прошлого года.