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Украинский экс-игрок Юве: Итальянцы везде выбритые, перед зеркалом очередь. Прыщик для них – катастрофа
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pressing
Бывший украинский нападающий "Ювентуса" Сергей Коваленко в эфире YouTube-канала "pressing" рассказал, что его удивило во время выступлений в Италии.
"Перед зеркалом очередь стояла. Итальянцы же. Если у кого-то прыщик выскакивает на лбу – это все, это катастрофа. Они везде выбритые. Это больше во второй команде. Я когда приехал в Италию, подумал: "Что это за команда, голубых каких-то?". Перед тренировками все бреют одноразовыми бритвами ноги и грудь".
"Звоню маме, говорю: "Мама, тут команда сумасшедшая. Все выбритые". Через полгода я приезжаю – на мне ни одного волоска. Мама говорит: "Сынок, ты же говорил, что там они "какие-то". Отвечаю: "Мама, там, где живешь, туда и подстраиваешься".
В 2001 году Коваленко перешел в молодежную команду "Ювентуса". В стане "бьянконери" он выступал с сезона-2001/02, однако ему так и не удалось найти место в команде, и после двух лет в дубле он был отдан в аренду в римский клуб "Лодиджани". Наивысшая точка в карьере Сергея – льежский "Стандард".
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