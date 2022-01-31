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Наставник для Супряги. Сегодня День рождения у легендарного капитана Сампдории

Италия
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Наставник для Супряги. Сегодня День рождения у легендарного капитана Сампдории

Getty Images / Global Images Ukraine

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Фабио Квальярелла родился 31 января 1983-го в Кастелламмаре-ди-Стабии (Кампанья, Италия). Сегодня итальянскому нападающему исполняется 39 лет. Квальярелла – капитан "Сампдории", он выступал за клуб в сезоне-2006/07, вернулся в команду в 2016-м, где и играет до сих пор.

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Всю карьеру футболист провел на Апеннинах. Также Фабио защищал цвета "Торино", "Асколи", "Фиорентины", "Кьети", "Удинезе", "Наполи" и "Ювентуса". В Турине Квальярелла выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.

В сезоне-2018/19 Фабио стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Также Квальярелла рекордсмен первенства по количеству матчей подряд, в которых удалось отличиться (11 поединков).

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В статье: Фабио Квальярелла Сампдория (Генуя)
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