Наставник для Супряги. Сегодня День рождения у легендарного капитана Сампдории

Фабио Квальярелла родился 31 января 1983-го в Кастелламмаре-ди-Стабии (Кампанья, Италия). Сегодня итальянскому нападающему исполняется 39 лет. Квальярелла – капитан "Сампдории", он выступал за клуб в сезоне-2006/07, вернулся в команду в 2016-м, где и играет до сих пор.

Всю карьеру футболист провел на Апеннинах. Также Фабио защищал цвета "Торино", "Асколи", "Фиорентины", "Кьети", "Удинезе", "Наполи" и "Ювентуса". В Турине Квальярелла выиграл Серию А, Кубок и Суперкубок Италии.

В сезоне-2018/19 Фабио стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Также Квальярелла рекордсмен первенства по количеству матчей подряд, в которых удалось отличиться (11 поединков).