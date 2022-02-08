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Пиоли: Ибрагимович — лев в клетке
Златан не поможет своей команде
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о характере травмы нападающего Златана Ибрагимовича.
"Ибрагимович — лев в клетке. Он хочет помогать "Милану" на поле и надеется вернуться в строй в скором времени. Завтра Златан не сможет сыграть. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Пиоли Football Italia.
Также тренер рассказал о травме нападающего Оливье Жиру.
"Жиру доказывает свою состоятельность на поле и делает то, о чем его просят. Оливье сильный футболист, оказывающий решающую помощь команде", — сказал он.
Напомним, что завтра, 9 февраля, "Милан" сыграет с "Лацио" в матче 1/4 финала Кубка Италии.
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