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Пиоли: Ибрагимович — лев в клетке

Италия
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Златан не поможет своей команде

Пиоли: Ибрагимович — лев в клетке

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Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о характере травмы нападающего Златана Ибрагимовича.

"Ибрагимович — лев в клетке. Он хочет помогать "Милану" на поле и надеется вернуться в строй в скором времени. Завтра Златан не сможет сыграть. Посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Пиоли Football Italia.

Также тренер рассказал о травме нападающего Оливье Жиру.

"Жиру доказывает свою состоятельность на поле и делает то, о чем его просят. Оливье сильный футболист, оказывающий решающую помощь команде", — сказал он.

Напомним, что завтра, 9 февраля, "Милан" сыграет с "Лацио" в матче 1/4 финала Кубка Италии.

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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