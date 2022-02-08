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Форвард Аталанты пропустит около трех недель из-за травмы

Италия
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Он не поможет команде в ближайших матчах

Форвард Аталанты пропустит около трех недель из-за травмы

Фото: twitter.com/Atalanta_BC / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Аталанты" Дуван Сапата может выбыл из-за проблем со здоровьем.

Во время матча с Кальяри футболист получил мышечную травму, пишет журналист Николо Скира. На восстановление колумбийскому игроку понадобится от трех до четырех месяцев.

В текущем сезоне Сапата провел 23 матча за черно-синих, забив 12 голов и сделав 7 голевых передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Дуван Сапата
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