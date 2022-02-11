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Президент Сампдории: Супряга - молодой игрок. Ему нужно освоиться, есть проблемы с языком
Нужно прогрессировать
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Президент "Сампдории" Марко Ланна прокомментировал недавний переход Себастьяна Джовинко, а также высказался о трансфере Владислава Супряги.
"Я знаю Джовинко, он сделал отличную карьеру, хорошо показал себя в "Торонто" и я сделал ему предложение. Он согласился, как только ему позвонили. Я уверен, что он быстро наберет форму.
Мы также взяли другого форварда. Супряга - молодой игрок, ему нужно освоиться в команде, он долго не играл, есть проблемы с языком. У нас были проблемы с поиском нападающих, так как команды хотели больших денег за аренду и обязательный выкуп", — заявил Марко Ланна.
Пока что украинец отыграл один матч за "Сампдорию". Он вышел на замену в первом тайме, а после был заменен во втором.
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