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Президент Сампдории: Супряга - молодой игрок. Ему нужно освоиться, есть проблемы с языком

Италия
(1 голосов)

Нужно прогрессировать

Президент Сампдории: Супряга - молодой игрок. Ему нужно освоиться, есть проблемы с языком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент "Сампдории" Марко Ланна прокомментировал недавний переход Себастьяна Джовинко, а также высказался о трансфере Владислава Супряги.

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"Я знаю Джовинко, он сделал отличную карьеру, хорошо показал себя в "Торонто" и я сделал ему предложение. Он согласился, как только ему позвонили. Я уверен, что он быстро наберет форму.

Мы также взяли другого форварда. Супряга - молодой игрок, ему нужно освоиться в команде, он долго не играл, есть проблемы с языком. У нас были проблемы с поиском нападающих, так как команды хотели больших денег за аренду и обязательный выкуп", — заявил Марко Ланна.

Пока что украинец отыграл один матч за "Сампдорию". Он вышел на замену в первом тайме, а после был заменен во втором.

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В статье: Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
TUTTOmercatoWEB

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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.02.2022 в 13:05
с языком у него проблем нет - это ж будущая звезда реала)))
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.02.2022 в 13:00
Тобто..без шансів)
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