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Конкурент Супряге. Сампдория объявила о подписании экс-форварда Ювентуса и сборной Италии
"Атомный Муравей" уже в Генуе
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "Сампдории" поделилась в своем официальном аккаунте Instagram роликом, на котором можно увидеть, как опытный нападающий Себастьян Джовинко подписывает контракт с клубом. Он будет выступать под 21-м номером.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Атомный Муравей" и "Сампдория" оформили договор до конца сезона. Генуэзцы пригласили Джовинко как свободного агента. Последняя команда в послужном списке 35-летнего Себастьяна – "Аль-Хиляль". Также ранее Джовинко защищал цвета "Ювентуса", "Эмполи", "Пармы" и "Торонто". С канадцами футболист как раз и поддерживал физические кондиции после разрыва соглашения с "Аль-Хилялем".
Official, confirmed. Sebastian Giovinco joins Sampdoria on a six month contract - deal signed and completed. ???????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2022
Former Toronto and Al-Hilal player was available as free agent.
Напомним, недавно украинский нападающий "Динамо" Владислав Супряга перешел в "Сампдорию" на правах аренды. Другой форвард команды, а именно Маноло Габбьядини, порвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона, ему понадобится операция.
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