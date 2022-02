Конкурент Супряге. Сампдория объявила о подписании экс-форварда Ювентуса и сборной Италии

Пресс-служба "Сампдории" поделилась в своем официальном аккаунте Instagram роликом, на котором можно увидеть, как опытный нападающий Себастьян Джовинко подписывает контракт с клубом. Он будет выступать под 21-м номером.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Атомный Муравей" и "Сампдория" оформили договор до конца сезона. Генуэзцы пригласили Джовинко как свободного агента. Последняя команда в послужном списке 35-летнего Себастьяна – "Аль-Хиляль". Также ранее Джовинко защищал цвета "Ювентуса", "Эмполи", "Пармы" и "Торонто". С канадцами футболист как раз и поддерживал физические кондиции после разрыва соглашения с "Аль-Хилялем".

Official, confirmed. Sebastian Giovinco joins Sampdoria on a six month contract - deal signed and completed. ???????????? #transfers



Former Toronto and Al-Hilal player was available as free agent.