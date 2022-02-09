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Конкурент Супряге. Сампдория объявила о подписании экс-форварда Ювентуса и сборной Италии

Италия
(2 голосов)

"Атомный Муравей" уже в Генуе

Конкурент Супряге. Сампдория объявила о подписании экс-форварда Ювентуса и сборной Италии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Сампдории" поделилась в своем официальном аккаунте Instagram роликом, на котором можно увидеть, как опытный нападающий Себастьян Джовинко подписывает контракт с клубом. Он будет выступать под 21-м номером.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Атомный Муравей" и "Сампдория" оформили договор до конца сезона. Генуэзцы пригласили Джовинко как свободного агента. Последняя команда в послужном списке 35-летнего Себастьяна – "Аль-Хиляль". Также ранее Джовинко защищал цвета "Ювентуса", "Эмполи", "Пармы" и "Торонто". С канадцами футболист как раз и поддерживал физические кондиции после разрыва соглашения с "Аль-Хилялем".

Напомним, недавно украинский нападающий "Динамо" Владислав Супряга перешел в "Сампдорию" на правах аренды. Другой форвард команды, а именно Маноло Габбьядини, порвал крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона, ему понадобится операция.

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В статье: Себастьян Джовинко Сампдория (Генуя)
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