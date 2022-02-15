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Куадрадо продлит контракт с Ювентусом

Италия
(1 голосов)

33-летний защитник все ещё играет важную роль в команде

Куадрадо продлит контракт с Ювентусом

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

Правый защитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо в скором времени продлит контракт с клубом, сообщает Николо Скира. Игрок поставит подпись под соглашением до 2023 года.

Также в контракте будет прописана опция продления до 2024 года.

Сообщается, что зарплата составит 5 миллионов евро.

В этом сезоне Хуан провел 30 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 10 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Хуан Куадрадо
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.02.2022 в 00:27
Реально крут!
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