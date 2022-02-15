Куадрадо продлит контракт с Ювентусом

Правый защитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо в скором времени продлит контракт с клубом, сообщает Николо Скира. Игрок поставит подпись под соглашением до 2023 года.

⏳ Juan Guillermo #Cuadrado is set to extend his contract with #Juventus until 2023 (€5M/year) with option for 2024. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 14, 2022

Также в контракте будет прописана опция продления до 2024 года.

Сообщается, что зарплата составит 5 миллионов евро.

В этом сезоне Хуан провел 30 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 10 миллионов евро.