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Куадрадо продлит контракт с Ювентусом
33-летний защитник все ещё играет важную роль в команде
Фото: twitter.com/juventusfc
Правый защитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо в скором времени продлит контракт с клубом, сообщает Николо Скира. Игрок поставит подпись под соглашением до 2023 года.
⏳ Juan Guillermo #Cuadrado is set to extend his contract with #Juventus until 2023 (€5M/year) with option for 2024. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 14, 2022
Также в контракте будет прописана опция продления до 2024 года.
Сообщается, что зарплата составит 5 миллионов евро.
В этом сезоне Хуан провел 30 матчей и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает фуллбека в 10 миллионов евро.
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