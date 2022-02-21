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Питбуль Тео Эрнандеса напал на соседку с пинчером
Собака выбежала, пока хозяева открывали ворота для машины
Фото: twitter.com/acmilan
Питбуль защитника "Милана" Тео Эрнандеса напал на соседку, гулявшую с пинчером, сообщает La Provincia Di Como. Разыскиваются свидетели.
Сообщается, что Питбуль сбежал с виллы миланского футболиста Тео Эрнандеса на Виа Квазимодо, в районе Синк-Фо, и укусил пинчера.
Женщина в пятницу днем гуляла с собакой по Виа Манцони недалеко от виллы футболиста, когда из дома Тео сбежал питбуль, пока хозяева открывали ворота, для заезда машины.
Майло, семилетний пинчерино, принадлежащий 74-летней Марии Луизе Аннони и ее 80-летнему мужу Федерико Веццоли, не выжил после нападения.
"Мои тетя и дядя все еще очень напуганы. Тетя держала Майло (собаку) на поводке, пока они шли по Виа Манцони. Когда они открыли ворота для въезда машины, собака побежала к ним. Тетя немедленно подняла Майло над головой, но питбуль прыгнул на него, повалил ее на землю и попытался сорвать с нее куртку. Она встала, она пыталась бросить Майло на припаркованную машину, но питбуль набросился на собаку", – приводятся слова племянницы.
Игрок прожил на вилле год вместе со своей партнершей, моделью и инфлюенсером Зои Кристофоли.
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