Синиша Михайлович: Я вижу то, что напоминает мне события 20-летней давности

Сербский тренер "Болоньи" Синиша Михайлович прокомментировал военную агрессию России против Украины:

"Когда я вижу фото по телевизору, то я вспоминаю о событиях 20-летней давности. Мы должны пытаться сделать больше. Будем надеяться, что это война продлится как можно меньше.

Я помню, когда бомбардировки моей страны продолжались 90 дней, то после нескольких первых новости отошли на второй план. Иногда они вообще не упоминали об этом, потому что это казалось нормальностью, но так не должно быть.

Мы все должны участвовать. Мы не должны забыть об этом через месяц, это будет худшим исходом".