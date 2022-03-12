Серия А. Ассист Коваленко, Специя побеждает после четырех поражений

Серия А. 29-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Кальяри" 2:0

Голы: Эрлич 55, Манай 74

Лучший тренер Серии А в январе Тьяго Мотта в феврале и начале марта проиграл четыре матча подряд. Из-за чего вновь оказался близок к зоне вылета. Правда, все были проиграны с разницей в один мяч. Два из них - сильным "Фиорентине" и "Роме" - в концовке. Еще более сильному "Ювентусу" в гостях - со счетом 0:1 с шансами сравнять. Мотта выражал уверенность, что по такой игре "Специя" вновь начнет набирать очки. Начала, и в крайне важном матче против "Кальяри", который на одно место ниже ее.

Сарды как раз февраль и даже январь провели очень мощно. Выиграли четыре и проиграли лишь один из восьми матчей. Но затем вдруг развалились дома против "Лацио". Их тренер Вальтер Маццарри признал, что команда уж слишком заважничала, потеряла скромность, прекратила бороться. Сегодня она владела мячом больше, но первый удар в створ ворот после семи соперника нанесла лишь на 80-ой минуте. Матч в целом явно был похож на битву аутсайдеров, но в ней преимущество "Специи" было ясным.

Верде чуть не закрутил угловой в ворота. Пробивал пенальти, заработанный за стык Эрлича с Дальбертом. Хотя и слабо, легко для вратаря. Краньо также тащил удар головой Кивьора, попытку Агудело. И не сумел удар Эрлича в упор с навеса углового тем же Верде. А затем вышедшего на замену на 68-ой минуте Коваленко отправили в прорыв по левому флангу, два защитника вроде бы накрыли его, один выбивал мяч. Но попал... в него, и из этого получился прострел на Маная. Получился четвертый ассист украинца в сезоне.

Интересно, что украинец действовал фактически на позиции левого вингера. И, кроме ассиста, активно работал в отборе, в обороне. Заработал штрафной на фланге вблизи ворот соперника.

"Специя" в семи очках над зоной вылета. Хотя у "Венеции" два матча в запасе. В четырех над "Кальяри" при равном количестве матчей.

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Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Сассуоло" 2:2

Голы: Бонаццоли 8, Джурич 81 - Скамакка 20, Траоре 30

Удаление: Распадори 59 (Сассуоло, вторая желтая)

"Салернитана" борется, старается. Не проиграла уже пятый матч из последних шести. Вот только все пять завершились ничьими. Победа в последних 17-ти лишь одна. Потому и ее последнее место прочно. Бонаццоли добил после удара Джурича и не лучшего сейва Консильи, Кирьякопулос навесил на голову Скамакке, Траоре сместился слева и закрутил правой ногой, Джурич замкнул навес Зортеа головой. Так забивались голы. Кроме того, опорник гостей Фраттези попадал в перекладину, оба вратаря работали. И вправду ничейный матч.