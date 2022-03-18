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Серия А. Первая победа Дженоа с сентября и вторая в сезоне
Генуэзцы полностью в борьбе против вылета
Серия А. 30-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Торино" 1:0
Гол: Портанова 14
Удаление: Эстигор 24 (Д, вторая желтая)
С третьего тура, с сентября, "Дженоа" не побеждала в Серии А, оставаясь лишь с одной победой в сезоне. Третий ее главный тренер Александер Блессин начал с семи ничьих подряд (из них пять 0:0), чего не происходило ни с одним алленаторе в истории Серии А. Ничьими и против "Ромы", "Аталанты" и "Интера", и против "Салернитаны" и "Венеции". Не хватало одной до рекордной серии в истории лиги. Но во всех этих семи матчах команда играла хорошо и чувствовалось, что способна побеждать. Сегодня начала.
С соперником повезло. "Торино" в своих предыдущих семи матчах также не проиграл грандам - "Ювентусу" и "Интеру", не проиграл и середнякам. А вот аутсайдерам - "Венеции", "Удинезе", "Кальяри" - за это время проиграл все три. Он застрял в "болоте" турнирной таблицы и просто доигрывает сезон. Сегодня он владел мячом 75 процентов времени, с 24-ой минуты играл в численном большинстве, но по итогам матча не добрался даже до девяти ударов по воротам. Он просто не знает, что делать в позиционной атаке.
Начался матч с ошибки гостей. Вратарь Бериша плохо вышел на перехват, а Иццо пропустил мяч между ногами. Затем ошиблись уже хозяева. Январский новичок Эстигор умудрился получить уже свою вторую красную карточку за клуб. Вторую желтую - за срыв прорыва оппонента в штрафную. Но это даже помогло "Дженоа". Она получила легитимацию закрыться в своей штрафной и спокойно отбивать потуги "Торо". Разве что Белотти не попал с хорошей позиции, а Войвода с отличной головой поразил перекладину.
Генуэзцы выходят на 18-ое место. 17-ое - лишь в трех очках. Правда, "Кальяри" свой матч в 30-ом туре еще сыграет, а у "Венеции", которая сейчас 19-ая, и вовсе два матча в запасе. Впрочем, нет сомнений, что подопечные Блессина полностью в борьбе за выживание.
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