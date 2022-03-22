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Манчестер Юнайтед нацелился на бывшего нападающего Челси. У него уже 27 результативных действий

Италия
(2 голосов)

Игрок только прошлым летом перешел из "Челси" за 40 миллионов евро

Манчестер Юнайтед нацелился на бывшего нападающего Челси. У него уже 27 результативных действий

Фото: twitter.com/OfficialASRoma

Новина українською

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messagero. Английский клуб интересуется забивным нападающим "римлян".

Сообщается, что "МЮ" ищет стабильного форварда, чтобы не использовать Роналду в роли, которую тот не очень любит. Также, в "Юнайтед" надеятся, что на Абрахама повлияет крепкая дружба с Джейдоном Санчо.

Известно, что "Рома" согласится продать англичанина, только если получит щедрое предложение. "Челси" оставил за собой опцию обратного выкупа за 80 миллионов евро, которая будет активна с 2023 года.

Напомним, что Абрахам присоединился к "Роме" в прошлом сезоне зв 40 миллионов евро. В этом розыгрыше Серии А он провел 40 матчей, забил 23 гола и отдал 4 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 45 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Рома (Рим) Манчестер Юнайтед Тэмми Абрахам
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Источник:
football-italia.net

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