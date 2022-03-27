Де Лигт: С Эриксеном бороться непросто

Защитник "Ювентуса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт рассказал, как непросто было играть с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном на поле в товарищеском матче.

"Бороться с Эриксеном непросто. Когда он вышел на поле, у меня по коже пробежали мурашки. Мы не только игроки, но и люди. В такие моменты мы должны думать об игре, но ясно, что каждый из нас был рад увидеть Кристиана на поле", — приводит слова де Лигта Calciomercato.com.

Напомним, товарищеский матч сборных Нидерландов и Дании прошёл на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме (Нидерланды) и завершился победой хозяев со счётом 4:2.