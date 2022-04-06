Конец эры и американская революция или же продолжение сказки в Лиге Европы? Что ждет Аталанту?

"Последний поезд в Лигу Чемпионов проходит через Лейпциг", - заявил Tutto Atalanta после поражения "Богини" дома от "Наполи". После 11-го домашнего матча Серии А из 15-ти без побед. Джан Пьеро Гасперини также признал, что пробиться в ЛЧ через лигу уже вряд ли реально. Уж после шести очков в семи последних матчах... Остается Лига Европы. Что же происходит с "Аталантой"?

Построенная сказка

Президент клуба Антонио Перкасси говорит, что и не мечтал о таких вершинах. О рекордном месте в Серии А (третьем), да еще и трижды подряд, о 1/8 и 1/4 финала Лиги Чемпионов, о 99-ти голах в лиге за сезон. Он говорит о сказке, о чуде. И постоянно заявляет, что главная цель команды - остаться в Серии А.

Сказку Антонио создал из академии, которую строил еще с первой своей каденции в начале 90-х. Детище Мино Фавини и Чезаре Пранделли с тех пор взяло более 20-ти трофеев. В частности, два из трех последних Чемпионатов Примаверы. Даже когда главная команда вылетала в Серию Б, ее академия по воспитанникам в лигах Топ-5 была на 6-8 местах.

Игроков готовили технически и психологически по лекалам "Аякса" и "Барселоны". В тактике и физике не особо видя смысл в таком возрасте. В замечательном тренировочном центре с семью полями, тренажерными залами, рестораном, спа и другими удобствами. А еще у клуба во владении летний тренировочный центр для подготовки к сезону.

Блистала и скаутская служба. Мартен Де Роон, Робин Гозенс, Ханс Хатебур были мало кому известны даже в Нидерландах и выкуплены за 1-2 миллиона. Как и Ремо Фройлер из "Люцерна". Паломино из болгарского "Лудогорца" купили за четыре. Также реанимировали забытых грандами Кристанте, Голлини, Сапату, Пашалича, Спинаццолу.

Особый скилл развился в продажах. Ухитрялись продавать за 15-35 миллионов почти не игравших за нее. Ибаньеса, Кулушевски, Орсолини, Барроу, Диалло. При этом все они и даже ее лидеры Гальярдини, Кесси, Конти, Манчини, Кастань, Кристанте, Кальдара не оправдали доверия покупателей. Заставить переплатить за провал - мастеркласс.

Терпение, а также схема "аренда с правом выкупа", держали бухгалтерские книги клуба в полном порядке. Перкасси заявлял, что завершение каждого года в плюсе - фундаментальная задача клуба без каких-либо компромиссов. Вот и 2020-й год, год коронавируса и развалов бюджетов, "Аталанта" завершила с 51-им миллионом прибыли.

Именно пять лет прибыли подряд (в целом 130 миллионов, в два раза больше, чем у "Наполи", второго в Серии А), увеличение доходов за это время в полтора раза, тренировочные центры, а также выкупленный за смешные восемь миллионов евро стадион, который полностью перестраивают с помощью местных властей, и привлекли Стивена Пальюку и его компаньонов.

Новые финансовые мускулы

Уже восьмая команда Серии А перешла к североамериканцам. Перкасси, купивший клуб в 2010-ом году за восемь миллионов евро, в феврале 2022-го продал 47.2 процента его акций за 275 миллионов. Команда, которую давно называют "королевой провинциалов", представитель лишь четвертого города своей провинции, главный андердог страны, стала межнациональной.

Эта сделка кардинально отличается от других. Наибольшим акционером останется Перкасси с 38-ю процентами. 52.8 процентов остаются у людей из Бергамо. А 47.2 купил не фонд, которым руководит Пальюка (никакой связи с Джанлукой) Bain Capital, оперирующий капиталами в 155 миллиардов долларов, а частные лица. Состояние же самого Стивена оценивают лишь в 450 миллионов.

"Аталанта" крепко связана с городом. Теплый общественный клуб. Перкасси даже выдает каждому новорожденному в Бергамо футболку клуба. Потому логично, что в городе забеспокоились. Антонио в ответ клятвенно обещает "никогда не терять связь с Бергамо и болельщиками" и объясняет, что именно поэтому ни в коем случае не хотел продавать контрольный пакет.

Пальюка вторит ему. Он заявляет, что "Аталанта", точно как клуб НБА "Бостон Селтикс", совладельцем которого он является, прежде всего связана с местной общиной и играет в командную игру. И что у "кельтов" за 18 лет работали один президент, один спортивный директор и три тренера. Обещает стабильность и связь с болельщиками без "эпохальных поворотных моментов".

"Как и в Бостоне, в Бергамо клуб - это религия. "Аталанта" всегда бегает больше всех, стремительно атакует, как и "Селтикс". Мне это очень нравится".

Он говорит прежде всего о победах, но и в целом о построении клуба, из которого не захотят уходить. О развитии бренда на мировом уровне. Стивен прежде всего специалист по маркетингу. А здесь помощь нужна, ведь от производителя футболок и главного спонсора клуб получает лишь десять миллионов евро в целом. Но означает ли это, что бюджет покупок не будет увеличен?

Перкасси говорит, что его постоянные заявления о цели выживания в Серии А работали, и потому он будет повторять их. Говорит о потребности в качественном прыжке, но приход новых акционеров называет эволюцией, не революцией. А Джорджо Гори, мэр Бергамо, беспокоится, но утешается тем, что Перкасси остается у власти просто с "добавлением финансовых мускулов".

Клубная усталость

Заметно, что клуб устал. Перкасси-старший потихоньку передает дела Генеральному директору, своему сыну Луке. Поток талантов из академии иссяк, на трансферах зарабатывают меньше. Да, летом могут поступить 50 миллионов от "Тоттенхэма" за Кристиана Ромеро, но сам уход лучшего защитника Серии А в сезоне 2020/21 ослабил и оборону, и веру в Топ-амбиции клуба.

Последние покупки также неудачны. Взятые за 12-20 миллионов Миранчук, Меле, Муссо разочаровывают, за 7-8 Ламмерс, Мураторе и Ловато - в арендах. В аренде и Виктор Коваленко. Еще взяли двух игроков из Серии Б, игрока из "Дженоа". В январе отпустили форварда, а двое остальных тут же получили травмы. Отпустили центрального защитника, и осталось лишь четверо.

Вопросы о Скудетто Гасперини всегда бесят. Хотя после 99-ти голов команды за сезон, побед над грандами в предыдущие годы от нее требовали хотя бы попробовать. Мешает ментальный заслон. Сейчас еще и тренер теряет самообладание, яростно атакуя арбитров после каждого матча и даже призывая болельщиков "разрушить ВАР".

Возможно, игрокам уже надоели крики Гаспа - требовательного, жесткого, упрямого, "убивающего" на тренировках. Даже Перкасси признают, что с ним тяжело и его просто оставляют бушевать, пока не отойдёт. Ссоры с Алехандро Гомесом, Йосипом Иличичем, теперь и со спортивным директором Джованни Сартори, который покинет клуб. Становится похоже на диктатуру.

Летом Гасперини, несмотря на протесты руководства и игроков, настоял на уходе главы медицинского департамента - Марко Бруццоне, работавшего в клубе девять лет. В итоге к январю Толой, Гозенс и Сапата на волне постоянных рецидивов своих травм вконец рассорились с новым главным медиком Микеле Альбано. Другие игроки также не доверяют ему. По эпидемии травм ясно, почему.

В сезоне 2020/21, согласно Transfermarkt, четыре главных центральных защитника и два форварда пропустили в целом девять матчей из-за травм. Сейчас - 33. А решающими стали тяжелые травмы Хатебура и Гозенса. Уникальность "Аталанты" состояла в скорости и трудолюбии этих латералей. Сам Гасперини не раз называл ассист одного другому признаком здоровья команды. В этом сезоне они и она больны.

Бергамцы славились прежде всего своей физической формой. Особенно камбеками во вторых таймах. В трех предыдущих сезонах были на 1-2 местах по голам после перерыва с 49-57. В этом сезоне восьмые со всего 26-ю.

Вопросы без ответов

Итак, что в итоге? Пальюка - опытный менеджер со связями в финансовом мире. Революций не хочет. Но искренен ли он? Ведь американцы, покупая клубы, действуют совсем иначе. А если искренен, то с его занятостью в Bain Capital и "Селтикс" останется ли время на "Аталанту"?

Ныне ощущается недостаток лидеров в команде, усталость, потеря скорости, что для стиля Гасперини смертельно. Ощущается конец эры. Нужна кадровая революция. Потратят ли на нее 80-100 американских миллионов, что не особо умеют делать? Избежат ли Перкасси, Пальюка и Гасперини конфликтов? Не выхолощен ли тренер?

Или же конец эры и революцию удастся задержать громким успехом в Лиге Европы, куда вылетела из Лиги Чемпионов? В ЛЕ она убрала "Олимпиакос" и "Байер", играя как в лучшие времена. И нашла лидера в лице Руслана Малиновского с тремя голами и двумя ассистами. Уберет ли и "Лейпциг" в четвертьфинале? Может, именно этот турнир увенчает эру "Аталанты" и каденцию украинца там?