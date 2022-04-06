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Ибрагимович может летом завершить карьеру, если выиграет с Миланом трофей

Италия
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Швед хочет закончить на мажорной ноте

Ибрагимович может летом завершить карьеру, если выиграет с Миланом трофей

Фото: twitter.com/acmilan

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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может объявить о завершении карьеры, если клуб завершит сезон с трофеем – Серией А или Кубком Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что к мысли об уходе из футбола Ибрагимовича подтолкнул невыход сборной Швеции на ЧМ-2022 в Катаре.

Контракт шведа истекает летом, а переговоры о продлении пока не начались. Его зарплата, 7 миллионов евро, является одной из самых крупных в "Милане".

С каждым сезоном 40-летний швед пропускает все больше матчей из-за травм. Например, в этом сезоне он уже пропустил 97 дней из-за повреждений, если не учитывать 123 дня (с 10 мая по 10 сентября), пропущенных из-за травмы колена.

Если швед завершит карьеру то, скорее всего, получит должность в клубе. Он может войти в тренерский штаб, которым руководит Стефано Пиоли.

В случае если форвард решит остаться в команде еще на сезон, то он будет вынужден пойти на понижение зарплаты. Клуб так же скорее всего подпишет ещё одного центрального нападающего, дабы избежать дискомфорта, в случае потери Ибрагимовича.

В этом сезоне Златан провел 23 матча за "Милан", забив 8 голов и отдав 2 голевые передачи.

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В статье: Златан Ибрагимович Серия А Кубок Италии Милан
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Источник:
football-italia.net

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