Фабио Капелло: Итальянский футбол далеко позади мирового. Мяч двигается медленно

Бывший главный тренер "Реала", "Милана", "Ювентуса", сборных Англии и россии раскритиковал итальянский футбол. Специалист считает, что футбол в Италии не вернется на былой уровень ещё минимум 8 лет.

– Итальянский футбол далеко позади других.

Мяч двигается медленно, судьи слишком часто свистят. Они слишком часто останавливают игру. Каждый стык – это фол, поэтому нет интенсивности.

Самая большая проблема – лучшие игроки мира больше не приезжают в Италию. Вы ничему не научитесь, если не будете играть против лучших. Нам нужны стадионы и инфраструктура.

– Значит ли это, что итальянский футбол не вернется на вершину еще пять-шесть лет?

– Даже восемь. В Италии в футбол все вмешиваются. Политики, местные ассоциации и так далее.

Что касается молодежного сектора, то люди, отвечающие за это, должны поехать в Испанию – там работают над техникой, а не над тактикой, – приводит слова Фабио Football Italia.

Ранее также тренер "Лацио" Сари раскритиковал футбол в Италии, на фоне критики его нападающего Чиро Иммобиле и вылета Италии из квалификации к чемпионату мира в Катаре.