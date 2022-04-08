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Фабио Капелло: Итальянский футбол далеко позади мирового. Мяч двигается медленно
Все чаще футбольные люди критикуют Италию
Бывший главный тренер "Реала", "Милана", "Ювентуса", сборных Англии и россии раскритиковал итальянский футбол. Специалист считает, что футбол в Италии не вернется на былой уровень ещё минимум 8 лет.
– Итальянский футбол далеко позади других.
Мяч двигается медленно, судьи слишком часто свистят. Они слишком часто останавливают игру. Каждый стык – это фол, поэтому нет интенсивности.
Самая большая проблема – лучшие игроки мира больше не приезжают в Италию. Вы ничему не научитесь, если не будете играть против лучших. Нам нужны стадионы и инфраструктура.
– Значит ли это, что итальянский футбол не вернется на вершину еще пять-шесть лет?
– Даже восемь. В Италии в футбол все вмешиваются. Политики, местные ассоциации и так далее.
Что касается молодежного сектора, то люди, отвечающие за это, должны поехать в Испанию – там работают над техникой, а не над тактикой, – приводит слова Фабио Football Italia.
Ранее также тренер "Лацио" Сари раскритиковал футбол в Италии, на фоне критики его нападающего Чиро Иммобиле и вылета Италии из квалификации к чемпионату мира в Катаре.
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