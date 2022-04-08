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Фабио Капелло: Итальянский футбол далеко позади мирового. Мяч двигается медленно

Италия
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Все чаще футбольные люди критикуют Италию

Фабио Капелло: Итальянский футбол далеко позади мирового. Мяч двигается медленно

Новина українською

Бывший главный тренер "Реала", "Милана", "Ювентуса", сборных Англии и россии раскритиковал итальянский футбол. Специалист считает, что футбол в Италии не вернется на былой уровень ещё минимум 8 лет.

– Итальянский футбол далеко позади других.

Мяч двигается медленно, судьи слишком часто свистят. Они слишком часто останавливают игру. Каждый стык – это фол, поэтому нет интенсивности.

Самая большая проблема – лучшие игроки мира больше не приезжают в Италию. Вы ничему не научитесь, если не будете играть против лучших. Нам нужны стадионы и инфраструктура.

– Значит ли это, что итальянский футбол не вернется на вершину еще пять-шесть лет?

– Даже восемь. В Италии в футбол все вмешиваются. Политики, местные ассоциации и так далее.

Что касается молодежного сектора, то люди, отвечающие за это, должны поехать в Испанию – там работают над техникой, а не над тактикой, – приводит слова Фабио Football Italia.

Ранее также тренер "Лацио" Сари раскритиковал футбол в Италии, на фоне критики его нападающего Чиро Иммобиле и вылета Италии из квалификации к чемпионату мира в Катаре.

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В статье: Италия Фабио Капелло
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Источник:
football-italia.net

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