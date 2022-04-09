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Серия А. Специя на очко ближе к спасению, Коваленко отыграл семь минут

Италия
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"Эмполи" также близок

Серия А. Специя на очко ближе к спасению, Коваленко отыграл семь минут

Sky Sport Italia

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 32-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Специя" 0:0

В предыдущих семи матчах "Специя" набрала лишь шесть очков. Впрочем, все - в прямых встречах с конкурентами в борьбе против вылета. Это позволило ей создать десятиочковый гандикап над 18-ым местом. "Эмполи" создал 11-тиочковый, в середняках уже давно. Даже настолько не беспокоится, что не побеждал в 14-ти матчах подряд. Обе команды понимают, что близки к спасению и что каждое очко приближает их к такому. Потому сегодня и не рисковали.

Моменты у обеих были. Вратари совершили девять сейвов на двоих. Кипер гостей Проведель отбивал ногами удар Пинамонти и кончиками пальцев - Байрами. В концовке матча вытащил удар Бенасси. Вратарь хозяев Викарио отбил добивание после прерывания навеса, в другом эпизоде его подстраховал Бандинелли, заблокировав удар Амиана на линии ворот. Но счет никто так и не открыл.

Теперь обе по очкам ближе к десятому месту, чем к 18-ому.

Виктор Коваленко отыграл два предыдущих матча за "Специю" на непривычной позиции левого вингера. Сегодня на эту позицию был выставлен левый защитник Симоне Бастони. Украинец вышел на поле лишь на 83-ей минуте и ничем особенным не запомнился.

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В статье: Серия А Эмполи Специя
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