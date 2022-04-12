Список Ювентуса. Три защитника претендуют на место Кьеллини в составе итальянского гранда

Вероятнее всего, ближайший летом "Ювентус" потеряет Джорджо Кьеллини. Капитан команды близок к переезду в американский чемпионат.

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Уже сейчас руководство клуба ищет претендентов на его место. В списке три кандидата: Никола Миленкович, Глейсон Бремер и Антонио Рюдигер. У последнего, к слову, уже летом заканчивается контракт.

Отметим, что помимо Кьеллини, состав "Юве" летом покинет Пауло Дибала.