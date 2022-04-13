Два ненужных игрока Реала приглянулись чемпиону Италии

Футболисты "Реала" Лука Йович и Дани Себальос попали на радар миланского "Интера". Об этом передает Calciomercato.

Действующий чемпион Италии ищет варианты для расширения обоймы. Учитывая, что ни Себальос, ни Йович не очень нужны Анчелотти, двум переходам ничего не будет препятствовать.

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Контракт испанского хавбека действителен до лета 2023-го, сербского форварда - до лета 2025-го года. Первый за 11 матчей в этом сезоне отдал одну голевую передачу, второй - совершил три результативных действия при 17-ти выходах.

На данный момент "Интер" лидирует в Серии А по потерянным очкам.