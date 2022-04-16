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45 минут для Коваленко. Видео голов и обзор матча Специя - Интер 1:3

Италия
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Виктор Коваленко отыграл только половину матча

45 минут для Коваленко. Видео голов и обзор матча Специя - Интер 1:3

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко вышел в стартовом составе на поединок 33-го тура чемпионата Италии против "Интера". Однако уже в перерыве тренерский штаб его команды принял решение поменять хавбека. Впрочем, переломить ход встречи аутсайдеру чемпионата это не помогло.

"Интер" выиграл и продолжает по потерянным очкам идти первым: у него один матч в запасе и два балла отставания от "Милана". "Специя" даже несмотря на поражение может спокойно себя чувствовать: команда Виктора Коваленко занимает пятнадцатую строчку и уже оторвалась от зоны вылета на 11 очков.

Специя. "Альберто Пикко"
"Специя" - "Интер" 1:3
Голы: Маджоре 88 - Брозович 31, Лаутаро Мартинес 73, Санчес 90+4

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В статье: Интер (Милан) Специя
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