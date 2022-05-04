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Кальяри назвал имя нового главного тренера
Клуб Серии А находится под угрозой вылета
Фото: cagliaricalcio.com
Новым главным тренером "Кальяри" назначен Алессандро Агостини, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
На этой должности он сменил Вальтера Маццари, об отставке которого стало известно ранее.
42-летний Агостини выступал за "Кальяри" с 2004 по 2012 года, сыграв за клуб 298 матчей. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб команды, а затем возглавил молодежную команду россоблу.
"Кальяри" потерпел семь поражений в последних восьми встречах. В результате чего команда приблизилась к зоне вылета. За три тура до финиша Серии А "Кальяри" идет 17-м в турнирной таблице.
В следующем туре "Кальяри" встретится с "Салернитаной". Поединок состоится 8 мая.
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