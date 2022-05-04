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Кальяри назвал имя нового главного тренера

Италия
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Клуб Серии А находится под угрозой вылета

Кальяри назвал имя нового главного тренера

Фото: cagliaricalcio.com

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Новым главным тренером "Кальяри" назначен Алессандро Агостини, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

На этой должности он сменил Вальтера Маццари, об отставке которого стало известно ранее.

42-летний Агостини выступал за "Кальяри" с 2004 по 2012 года, сыграв за клуб 298 матчей. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб команды, а затем возглавил молодежную команду россоблу.

"Кальяри" потерпел семь поражений в последних восьми встречах. В результате чего команда приблизилась к зоне вылета. За три тура до финиша Серии А "Кальяри" идет 17-м в турнирной таблице.

В следующем туре "Кальяри" встретится с "Салернитаной". Поединок состоится 8 мая.

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В статье: Кальяри
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Источник:
cagliaricalcio.com

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