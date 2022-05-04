Кальяри назвал имя нового главного тренера

Новым главным тренером "Кальяри" назначен Алессандро Агостини, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

На этой должности он сменил Вальтера Маццари, об отставке которого стало известно ранее.

42-летний Агостини выступал за "Кальяри" с 2004 по 2012 года, сыграв за клуб 298 матчей. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб команды, а затем возглавил молодежную команду россоблу.

"Кальяри" потерпел семь поражений в последних восьми встречах. В результате чего команда приблизилась к зоне вылета. За три тура до финиша Серии А "Кальяри" идет 17-м в турнирной таблице.

В следующем туре "Кальяри" встретится с "Салернитаной". Поединок состоится 8 мая.