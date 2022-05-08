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Малиновский оформил ассист во втором матче Аталанты подряд

Италия
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(2 голосов)

Юбилейный в этом чемпионате

Малиновский оформил ассист во втором матче Аталанты подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 36-го тура Серии А проходит мини-украинское дерби: "Специя" Коваленко принимает "Аталанту" Малиновского. В то время как Виктор начал встречу со скамейки для запасных, Руслан уже на 16-й минуте записал в свой актив ассист.

Украинский полузащитник увидел забегание Муриеля в штрафную, отдал ему пас, а колумбиец уже реализовал свой шанс.

Это пятый ассист для Малиновского в этом чемпионате. По этому показателю украинец идет третьим в команде после Пашалича (6) и Муриеля (7). Также отметим, что в предыдущем поединке чемпионата против "Салернитаны" Руслан тоже оформил результативную передачу.

В общей сложности во всех турнирах этого сезона на счету Малиновского 10 голов и 7 ассистов в 40 матчах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Специя
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Комментарии (1)
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gurik (Запорожье)
08.05.2022 в 14:22
Ошибка в тексте. Не на шестой , а на 16 минуте асист
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