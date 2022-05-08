Малиновский оформил ассист во втором матче Аталанты подряд

В рамках 36-го тура Серии А проходит мини-украинское дерби: "Специя" Коваленко принимает "Аталанту" Малиновского. В то время как Виктор начал встречу со скамейки для запасных, Руслан уже на 16-й минуте записал в свой актив ассист.

Украинский полузащитник увидел забегание Муриеля в штрафную, отдал ему пас, а колумбиец уже реализовал свой шанс.

Это пятый ассист для Малиновского в этом чемпионате. По этому показателю украинец идет третьим в команде после Пашалича (6) и Муриеля (7). Также отметим, что в предыдущем поединке чемпионата против "Салернитаны" Руслан тоже оформил результативную передачу.

В общей сложности во всех турнирах этого сезона на счету Малиновского 10 голов и 7 ассистов в 40 матчах.