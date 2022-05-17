Топ-клуб Италии предложил Ди Марии контракт с зарплатой 7 млн евро в год

Вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Италии, сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter. Действующий контракт аргентинца с парижским клубом заканчивается этим летом.

Ожидается, что 34-летний вингер близок к переходу в "Ювентус". Согласно данным источника, туринцы ведут переговоры с футболистом об однолетнем контракте на сумму 7 млн евро в год. Также в соглашение будет включен пункт о возможном продлении.

На следующей неделе ожидается встреча сторон для достижения всех договоренностей.

В текущем сезоне Ди Мария провел 30 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 8 результативных передач.