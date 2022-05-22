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Милан или Интер? Сегодня станет известен чемпион Италии
Судьбоносные матчи состоятся уже скоро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня станет известно, кто завоюет золото чемпионата Италии. Среди претендентов - "Интер" и "Милан". Сейчас разница между клубами составляет два очка.
Для победы в Серии А сезона 2021/22 "россонери" нужно не проиграть в поединке с "Сассуоло", который начнется в 19:00 по киевскому времени.
Паралельно будет играть "Интер" с "Сампдорией". Если подопечные Индзаги одержат победу, а "красно-черные" проиграют, трофей достанется "Интеру". В любом другом случае - чемпионство за "Миланом". В случае равенства очков (ничья "Милана, победа "Интера") преимущество будет на стороне красно-черных, имеющих лучший результат в очных встречах с конкурентом.
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