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Милан или Интер? Сегодня станет известен чемпион Италии

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Судьбоносные матчи состоятся уже скоро

Милан или Интер? Сегодня станет известен чемпион Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня станет известно, кто завоюет золото чемпионата Италии. Среди претендентов - "Интер" и "Милан". Сейчас разница между клубами составляет два очка.

Для победы в Серии А сезона 2021/22 "россонери" нужно не проиграть в поединке с "Сассуоло", который начнется в 19:00 по киевскому времени.

Паралельно будет играть "Интер" с "Сампдорией". Если подопечные Индзаги одержат победу, а "красно-черные" проиграют, трофей достанется "Интеру". В любом другом случае - чемпионство за "Миланом". В случае равенства очков (ничья "Милана, победа "Интера") преимущество будет на стороне красно-черных, имеющих лучший результат в очных встречах с конкурентом.

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В статье: Интер (Милан) Милан
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.05.2022 в 10:28
Мілан!
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.05.2022 в 10:53
милан (милан)!
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0
0
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Руська (Лубны)
22.05.2022 в 10:08
Адміни виправте: "Для перемоги в Серії А сезону 2021/22 "россонері" потрібно перемогти у поєдинку із "Сассуоло", який розпочнеться о 19:00 за київським часом".Бо "якщо команди завершують сезон із однаковою кількістю очок, перевагу отримує команда із кращими результатами в очних зустрічах".Достатньо нічиєї
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0
0
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Руська (Лубны)
22.05.2022 в 10:01
Мілану достатньо в нічию зіграти - у нього краща статистика очних зустрічей з Інтером
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+2
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