Побеждающие спокойствие и стабильность. Милан-2022 - не великий чемпион, но заслуженно первый

"Скудетто "Милана" - чудо, сравнимое с "Лестером". По составу ты не видишь команду, способную стать чемпионом". Слова Антонио Кассано. Игор Тудор согласен: "Милан" должен был быть лишь на 3-4 местах". Кафу: "Такой успех - просто шедевр мастера, я не могу найти других слов". Шедевром назвал 19-ое Скудетто "Милана" и Арриго Сакки. Шедевром работы клуба, тренерского штаба, игроков. Говорят, что это самый слабый чемпион за последние 23 года? Это не означает, что незаслуженный.

Характер и оборона

Успех одних - всегда провал других. "Ювентус" в который раз в истории переживает глубокий кризис после золотого периода. "Наполи" поначалу не думал о Скудетто, а когда подумал - перегорел. "Интер" думал, хотел защищать титул, в конце 2021-го года казалось, что убежит. Но не выдержал.

"Нерадзурри" пропустили лишь на один гол больше соседей (32), а забили на 25 больше (84). Но проиграли дерби, в котором вели в счете до 74-ой минуты и играли лучше. После него набрали лишь семь очков в шести матчах. Проиграли в апреле ключевой перенесенный матч в Болонье из-за глупой ошибки своего вратаря. Начиная с 16-го февраля они сыграли на целых четыре матча больше, чем "Милан". В Лиге Чемпионов, финал Кубка и в Болонье. При таком плотном календаре это слишком много.

Впрочем, все это не умаляет достижения нового чемпиона. Он прежде всего умел держать удар. Не проигрывал в последних 16-ти матчах сезона. Даже когда был близок к поражению, добывал ничью. "Интер" за это время проиграл три матча. Дважды позволив соперникам камбек и однажды не забив вообще. А "Милан", несмотря на сложный календарь, в концовке сезона добыл шесть побед подряд. Добавляя с каждым матчем.

Ключевым для него стало умение полностью перестроиться. Команды Стефано Пиоли всегда выступали слабее весной, чем осенью. "Милан" в предыдущем сезоне также покатился во втором круге. Интенсивная игра, яростный прессинг с перехватами и прорывами вперед изнуряют и приводят к травмам. Травмы начались и в середине нынешнего сезона. Но на этот раз тренер понял, что делать.

С февраля Пиоли уменьшил агрессивность команды, отодвинул крайних защитников назад, начал ставить на позицию "десятки" не атакера Диаса, а опорников Кесси, Беннасера, Крунича. Во втором круге "Милан" забил лишь 29 мячей после сорока в первом. Зато пропустил лишь девять (второй результат в лигах Топ-5) после 22-ух. В том числе лишь два в последних 11-ти турах. И в таблице второго круга, в отличие от первого, он лидер.

Он лучший в сезоне по пропущенным, хотя по забитым лишь четвертый. Добыл за сезон семь побед со счетом 1:0. То есть оборона взяла Скудетто. Как всегда.

Весной он нередко играл уныло, медленно, с недостатком креатива. Потому и осталось ощущение слабого чемпиона. Его даже начали сравнивать с "Ювентусом" первой каденции Массимилиано Аллегри, бравшим Скудетто за Скудетто уныло и с помощью обороны. Уже можно сравнивать, поскольку оба - чемпионы. Тем более, что, если не считать сезон Кальчополи, "россонери" впервые за 71 год добыли 26 побед за сезон и впервые в истории достигли 86-ти очков. Значит, путь правильный.

Им удалось преодолеть два комплекса неполноценности. За семь предыдущих сезонов в апреле они набирали менее половины очков. На этот раз - 11 из 15-ти. А на "Сан Сиро", где в целом по сезону остались лишь третьими (свои болельщики нервировали?), в концовке добыли три победы подряд. Добыли три и в гостях, когда большинство на трибунах болели за них.

По характеру они точно были лучшими. Взяли четыре очка у "Интера", хотя дважды пропускали первыми. Выиграли критически важный матч в Неаполе с практически "автобусом". Выдержали концовку с "Лацио", "Фиорентиной", "Фатальной Вероной", отобравшей у них два Скудетто, "Аталантой", которую не побеждали дома восемь лет, грозой всех грандов "Сассуоло".

Даже сам Пиоли называл своих игроков "странными". Имея в виду их спокойствие, твердость и уверенность в себе. Потому и не менял рутину тренировок, питания, музыку, не показывал фильмы о супергероях и т.п. Он уловил, что просто нужно продолжать. Игроки готовы.

Клубная структура

Благодаря кому и чему удалось все это преодолеть? Клубной структуре. Elliott Management Group называли "фондом-стервятником", лишь распродающим активы кризисных компаний. Но он - специалист прежде всего по реабилитации таких компаний. За четыре года удалось реабилитировать и "Милан". Даже несмотря на резкое уменьшение расходов. Генеральный директор Иван Газидис сумел привлечь 27 спонсоров.

Два года назад убыток клуба составил 195 миллионов евро. Год назад - 96. В нынешнем ожидается около 50-ти. По общим выплатам за год и по тратам на зарплаты он четвертый в лиге. У него - 175 миллионов, у "Наполи" - 215, "Интера" - 260, "Ювентуса" - 370. Стоимость его игроков - 240 миллионов, "Интера" - 340. Тем не менее, именно он - чемпион.

Благодаря Паоло Мальдини. Технического директора обвиняли в неудачных трансферах, особенно - в неумении продавать. В потере Джанлуиджи Доннаруммы и Хакана Чалханоглу. В отсутствии трансферов в январе. Но он сохранял свое знаменитое хладнокровие и вышел победителем. Отмечали его решающее влияние, его спокойствие, взвешенность, постоянное присутствие на тренировках и разговоры с игроками. Рядом с такой легендой спокойствие и одновременно мотивация достигли пика.

Elliott хотел исключительно молодой проект. Потому и желал привести Ральфа Рангника. Но Мальдини воспротивился, заявив, что не помнит молодых команд-победителей. Он привел "воспитателей" - Златана Ибрагимовича, Оливье Жиру, Симона Кьера. Даже с ними "Милан" - самый молодой чемпион Серии А в 21-ом веке. Средний возраст 20-ти последних чемпионов превысил 28 лет. Десяти из них - даже 29. Средний возраст "россонери" - 25 и 344 дня. Тем не менее, они выглядят невероятно взрослыми.

Спортивный директор Фредерик Массара - человек, который никогда не улыбается, но и не злится. Сын директора Лувра отлично владеет французским и вместе с главным скаутом Джеффри Монкадой, строителем "Монако"-2017, построил французскую колонию в клубе. Они нашли капитана юношеской команды "Лиона" Калулу за примерно миллион евро, примерно за столько же взяли у "Челси" Жиру. Не боялись брать игроков, которые вылетели из Серии А - Беннасера, Тонали, Мессиаса, Крунича.

Тренер и команда

Пиоли всегда считали посредственным тренером, слишком спокойным. Он не выдумал ничего в тактике. Не выиграл ни одного трофея в 18-летней карьере. Но здесь пазл с его спокойствием, вдумчивостью, основательностью, желанием изучать соперника сложился. Не случайно его сравнивают с Карло Анчелотти. Поведение, принципы обоих схожи. Успех Пиоли объяснить трудно, как и успехи Анчелотти. Именно потому, что оба блестяще закладывают фундамент. Невидимый, но прочный. Медленно, но непреклонно.

Большой любитель баскетбола применяет баскетбольные комбинации, дроны на тренировках, аналитики во время матча сидели и на скамье запасных, и на трибуне с ноутбуками и посылали информацию онлайн. А запасные читали и смотрели ее в специальном приложении (СМИ устроили скандал, считая, что просто отвлекаются на игры в телефонах). Сакки отмечал его жажду знаний. А также - умение работать в команде, не навязывать свою волю. Вообще никто в клубе не навязывал свою волю.

"Я видел великолепную совместную клубную работу без эго, что для Италии - редкость", - отмечает Сакки.

Президент клуба Паоло Скарони признал, что после 0:5 от "Аталанты" в декабре 2019-го Пиоли хотели уволить. Но именно с того дна начался подъем. Сейчас сам Стефано говорит о полезности того матча в плане понимания ситуации. Летом 2020-го он был уже практически уволен в пользу Рангника. Но отличная концовка коронавирусного сезона заставила самого Ральфа отказаться и признать, что лучше тренера для этого "Милана", чем Пиоли, нет.

Разумеется, ему помогли игроки. Вратарь Маньян, 17-ю "сухими" матчами заставивший забыть о Доннарумме. Томори, Калулу, Кьер в центре обороны. Реактивный левый защитник Тео Эрнандес. Не менее реактивный левый вингер Рафаэль Леау, обходивший соперников будто на гоночной машине. Против такого фланга устоять не мог никто. Португалец считался ленивым, вальяжным, но в последних шести матчах сезона выдал 3+6 по схеме "гол+пас" и был просто неудержим.

Надежный правый защитник вице-капитан Калабрия. Его надежный дублер экс-капитан "Ромы" Флоренци, добавивший взрослости. 22-летний Сандро Тонали, год назад игравший очень плохо, но выросший в комбинацию Андреа Пирло, с которым его сравнивали, и его кумира Дженнаро Гаттузо. Франк Кесси, уходящий, освистываемый болельщиками, но игравший на все сто. Жиру, забивший в самых важных матчах - "Роме", "Наполи", "Лацио", дубль "Интеру", дубль "Сассуоло". Помогавшие выходами на замену Ребич, Крунич и Мессиас.

Ну и, разумеется, Златан. В первом круге он забил семь мячей. Во втором - лишь один, играя очень мало. Но его влияние на раздевалку было огромным. При нем тренируются как бешеные, никто не отступает и не ворчит. Его психологическое влияние невозможно ни описать, ни измерить. Им можно просто лишь восхищаться. Его спич в раздевалке после завоевания Скудетто с переворачиванием стола вроде бы был банальным - о жертвах, страданиях, работе, команде. Но каждое его слово для игроков священно.

"Это напоминает мне зарождение "Милана" Арриго Сакки. Тогда мы взяли чемпионат всего через год после череды слабых сезонов". Франко Барези, скорее всего, преувеличивает. Этот "Милан" вряд ли станет великим чемпионом. Но в одном Пиоли уже обогнал Сакки. По среднему числу набранных очков за матч во главе "Милана" Стефано уступает лишь Фабио Капелло. А это означает стабильность. Светлую побеждающую стабильность.

Фото - ANSA