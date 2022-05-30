  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Владелец Монцы озвучил амбициозные цели клуба после выхода в Серию А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Монцы озвучил амбициозные цели клуба после выхода в Серию А

Италия
(1 голосов)

"Бело-красные" впервые сыграют в элитном дивизионе

Владелец Монцы озвучил амбициозные цели клуба после выхода в Серию А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший премьер-министр Италии, а ныне президент "Монцы" Сильвио Берлускони прокомментировал выход своей команды в высший дивизион чемпионата Италии.

"Мы продолжаем творить историю. Каковы наши следующие цели? Теперь я хочу выиграть Скудетто, а затем и Лигу чемпионов. В этой жизни я привык побеждать, так что посмотрим", - приводит слова владельца "Монцы" журналист Никола Скира.

Напомним, в финале плей-офф за выход в Серию А "Монца" встречалась с "Пизой". Команда Джованни Строппа победила по сумме двух встреч со счетом 6:4 и завоевала путевку в элитный дивизион.

Отметим, что клуб с одноименного города впервые в своей истории пробился в высший дивизион чемпионата Италии.

Читайте такжеБерлускони: Я глубоко разочарован путиным, россия не может отрицать массовые убийства
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сильвио Берлускони Монца (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде