Владелец Монцы озвучил амбициозные цели клуба после выхода в Серию А

Бывший премьер-министр Италии, а ныне президент "Монцы" Сильвио Берлускони прокомментировал выход своей команды в высший дивизион чемпионата Италии.

"Мы продолжаем творить историю. Каковы наши следующие цели? Теперь я хочу выиграть Скудетто, а затем и Лигу чемпионов. В этой жизни я привык побеждать, так что посмотрим", - приводит слова владельца "Монцы" журналист Никола Скира.

Напомним, в финале плей-офф за выход в Серию А "Монца" встречалась с "Пизой". Команда Джованни Строппа победила по сумме двух встреч со счетом 6:4 и завоевала путевку в элитный дивизион.

Отметим, что клуб с одноименного города впервые в своей истории пробился в высший дивизион чемпионата Италии.