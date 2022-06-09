Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи определился с ценой на Фабиана Руиса
Стороны хотят поскорее найти новый клуб
Фото: twitter.com/sscnapoli
"Наполи" установил цену на полузащитника Фабиана Руиса, за которую клуб готов отпустить испанца этим летом, сообщает GSFN. Итальянцы отпустят воспитанника "Бетиса" за 30 миллионов евро.
Текущий контракт 26-летнего хавбека истекает летом 2023 года. "Наполи" не хочет отпускать игрока бесплатно следующим летом, а полузащитник хочет как можно скорее найти новый клуб.
Ранее сообщалось, что Руиз может вернуться в Испанию.
В прошлом сезоне Фабиан провел за "Наполи" 38 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 55 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Зеленский: Мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе
- СМИ: Четыре клуба УПЛ против того, чтобы еврокубковые представители играли вне Украины
- Официально. Ливерпуль покидает четыре футболиста, включая Ориги
- Клуб Серии А сделал предложение по трансферу защитника Шахтера
- Пике и Шакира объявили о расставании после 12 лет отношений
- Мурашки по коже. Боец ВСУ поразил всех игрой на скрипке вместе с известным музыкантом. ВИДЕО