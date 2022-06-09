Наполи определился с ценой на Фабиана Руиса

"Наполи" установил цену на полузащитника Фабиана Руиса, за которую клуб готов отпустить испанца этим летом, сообщает GSFN. Итальянцы отпустят воспитанника "Бетиса" за 30 миллионов евро.

Текущий контракт 26-летнего хавбека истекает летом 2023 года. "Наполи" не хочет отпускать игрока бесплатно следующим летом, а полузащитник хочет как можно скорее найти новый клуб.

Ранее сообщалось, что Руиз может вернуться в Испанию.

В прошлом сезоне Фабиан провел за "Наполи" 38 матчей, забил 7 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 55 миллионов евро.