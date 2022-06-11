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Ювентус близок к трансферу хорватского вингера
Клуб ищет усиление флангов атаки
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хорватский вингер "Айнтрахта" Филипп Костич близок к переходу в туринский "Ювентус".
Футболист отказался от предложения своего клуба подписать новый контракт и уже согласовал личные условия со "старой сеньорой". Он готов подписать 3-летнее соглашение с зарплатой 2,5 млн евро в год.
Клубы еще не договорились о сумме компенсации. "Айнтрахт" просит 20 млн евро, а итальянцы считают эту сумму слишком высокой.
С 2018 года, когда Костич перешел в немецкий клуб, он провел 168 матчей, забив 33 гола и отдав 63 ассиста.
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