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Ювентус близок к трансферу хорватского вингера

Италия
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Клуб ищет усиление флангов атаки

Ювентус близок к трансферу хорватского вингера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Хорватский вингер "Айнтрахта" Филипп Костич близок к переходу в туринский "Ювентус".

Футболист отказался от предложения своего клуба подписать новый контракт и уже согласовал личные условия со "старой сеньорой". Он готов подписать 3-летнее соглашение с зарплатой 2,5 млн евро в год.

Клубы еще не договорились о сумме компенсации. "Айнтрахт" просит 20 млн евро, а итальянцы считают эту сумму слишком высокой.

С 2018 года, когда Костич перешел в немецкий клуб, он провел 168 матчей, забив 33 гола и отдав 63 ассиста.

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В статье: Ювентус (Турин) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Филип Костич
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