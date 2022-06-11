Ювентус близок к трансферу хорватского вингера

Хорватский вингер "Айнтрахта" Филипп Костич близок к переходу в туринский "Ювентус".

Футболист отказался от предложения своего клуба подписать новый контракт и уже согласовал личные условия со "старой сеньорой". Он готов подписать 3-летнее соглашение с зарплатой 2,5 млн евро в год.

Клубы еще не договорились о сумме компенсации. "Айнтрахт" просит 20 млн евро, а итальянцы считают эту сумму слишком высокой.

С 2018 года, когда Костич перешел в немецкий клуб, он провел 168 матчей, забив 33 гола и отдав 63 ассиста.