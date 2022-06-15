Интер договорился о трансфере защитника Эмполи

Портал Sky Sport Italia сообщает, что миланский "Интер" усилит защитное звено своего состава. Новичком "нерадзурри" стал защитник "Эмполи" Кристьян Асллани.

По информации источника, стороны пришли к соглашению о трансфере албанского игрока за 14 млн евро.

В свою очередь "Эмполи" также хочет включить в соглашение уругвайского форварда миланцев Мартина Сатриано, прошедшего в прошлом году на правах аренды в "Бресте".

В нынешнем сезоне Асллани принял участие в 23 поединках Серии А.