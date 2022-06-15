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Интер договорился о трансфере защитника Эмполи
20 летнего албанца
Портал Sky Sport Italia сообщает, что миланский "Интер" усилит защитное звено своего состава. Новичком "нерадзурри" стал защитник "Эмполи" Кристьян Асллани.
По информации источника, стороны пришли к соглашению о трансфере албанского игрока за 14 млн евро.
В свою очередь "Эмполи" также хочет включить в соглашение уругвайского форварда миланцев Мартина Сатриано, прошедшего в прошлом году на правах аренды в "Бресте".
В нынешнем сезоне Асллани принял участие в 23 поединках Серии А.
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Источник:Sky Sport Italia
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