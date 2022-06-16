  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аллегри недоволен трансферной активностью боссов Юве
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аллегри недоволен трансферной активностью боссов Юве

Италия
(1 голосов)

Много игроков ушло, а переговоры идут только с Погба

Аллегри недоволен трансферной активностью боссов Юве

Фото: twitter.com/juventusfc

Новина українською

Итальянское издание Calciomercato сообщает, что главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри имеет претензии к руководству клуба, так как недоволен отсутствием активных переговоров по поводу потенциальных летних трансферов.

В частности, специалист считает необходимым приобрести игроков на замену Пауло Дибали, Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески и Альваро Мораты. При этом сейчас "зебры" только планируют оформить переход Поля Погба.

Аллегри и его помощники хотели бы начать июльский тренировочный сбор команды с новичками, чтобы сразу можно было наигрывать желаемую модель на следующий сезон, однако по информации источника сейчас это маловероятно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде