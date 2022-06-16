Аллегри недоволен трансферной активностью боссов Юве

Итальянское издание Calciomercato сообщает, что главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри имеет претензии к руководству клуба, так как недоволен отсутствием активных переговоров по поводу потенциальных летних трансферов.

В частности, специалист считает необходимым приобрести игроков на замену Пауло Дибали, Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески и Альваро Мораты. При этом сейчас "зебры" только планируют оформить переход Поля Погба.

Аллегри и его помощники хотели бы начать июльский тренировочный сбор команды с новичками, чтобы сразу можно было наигрывать желаемую модель на следующий сезон, однако по информации источника сейчас это маловероятно.