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Наполи готовы продать Кулибали в Ювентус за 40 миллионов евро
В обратном направлении может поехать молодой защитник Федерико Гатти
Фото: A Stamford Bridge Too Far
Туринский "Ювентус" стремится заменить ушедшего лидера команды Джорджо Кьеллини. В качестве одного из основных вариантов рассматривается центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неапольский клуб готов продать своего главного центрбека за 40 миллионов евро. Также сообщается об интересе "Наполи" к принадлежащему "Ювентусу" молодому защитнику Федерико Гатти. Он провел предыдущий сезон в аренде в "Фрозиноне".
Ранее также сообщалось об интересе к сенегальцу со стороны "Барселоны", однако переговоры приостановлены агентом игрока.
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