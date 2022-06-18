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Наполи готовы продать Кулибали в Ювентус за 40 миллионов евро

Италия
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В обратном направлении может поехать молодой защитник Федерико Гатти

Наполи готовы продать Кулибали в Ювентус за 40 миллионов евро

Фото: A Stamford Bridge Too Far

UA-Футбол
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Туринский "Ювентус" стремится заменить ушедшего лидера команды Джорджо Кьеллини. В качестве одного из основных вариантов рассматривается центральный защитник "Наполи" Калиду Кулибали.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, неапольский клуб готов продать своего главного центрбека за 40 миллионов евро. Также сообщается об интересе "Наполи" к принадлежащему "Ювентусу" молодому защитнику Федерико Гатти. Он провел предыдущий сезон в аренде в "Фрозиноне".

Ранее также сообщалось об интересе к сенегальцу со стороны "Барселоны", однако переговоры приостановлены агентом игрока.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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