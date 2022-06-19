  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Генрих Мхитарян подпишет контракт с Интером на следующей неделе
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Генрих Мхитарян подпишет контракт с Интером на следующей неделе

Италия
(1 голосов)

Договор будет рассчитан на два сезона

Генрих Мхитарян подпишет контракт с Интером на следующей неделе

Фото: Het Nieuwsblad

UA-Футбол
Новина українською

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян близок к переходу в миланский "Интер" на правах свободного агента. Как сообщает инсайдер Николо Скира, игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе.

По информации журналиста, Мхитарян заключит контракт с "Интером" на два сезона. Как сообщается, Генрих намерен перейти в миланский клуб ради игры в Лиге Чемпионов. "Рома" же в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы.

По текущему контракту с римским клубом Генрих получал по 4,5 миллиона евро в год. В "Рому" Мхитарян перешел летом 2020 года из "Арсенала" на правах свободного агента. За два сезона он сыграл за клуб 117 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 28 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генрих Мхитарян Интер (Милан) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде