Генрих Мхитарян подпишет контракт с Интером на следующей неделе

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян близок к переходу в миланский "Интер" на правах свободного агента. Как сообщает инсайдер Николо Скира, игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе.

⏳????✍️️ Expected medicals and signing with #Inter (contract until 2024) for Henrikh #Mkhitaryan this week. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 19, 2022

По информации журналиста, Мхитарян заключит контракт с "Интером" на два сезона. Как сообщается, Генрих намерен перейти в миланский клуб ради игры в Лиге Чемпионов. "Рома" же в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы.

По текущему контракту с римским клубом Генрих получал по 4,5 миллиона евро в год. В "Рому" Мхитарян перешел летом 2020 года из "Арсенала" на правах свободного агента. За два сезона он сыграл за клуб 117 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 28 ассистов.