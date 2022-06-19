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Генрих Мхитарян подпишет контракт с Интером на следующей неделе
Договор будет рассчитан на два сезона
Фото: Het Nieuwsblad
Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян близок к переходу в миланский "Интер" на правах свободного агента. Как сообщает инсайдер Николо Скира, игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе.
⏳????✍️️ Expected medicals and signing with #Inter (contract until 2024) for Henrikh #Mkhitaryan this week. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 19, 2022
По информации журналиста, Мхитарян заключит контракт с "Интером" на два сезона. Как сообщается, Генрих намерен перейти в миланский клуб ради игры в Лиге Чемпионов. "Рома" же в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы.
По текущему контракту с римским клубом Генрих получал по 4,5 миллиона евро в год. В "Рому" Мхитарян перешел летом 2020 года из "Арсенала" на правах свободного агента. За два сезона он сыграл за клуб 117 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 28 ассистов.
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