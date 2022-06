Генрих Мхитарян подпишет контракт с Интером на следующей неделе

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян близок к переходу в миланский "Интер" на правах свободного агента. Как сообщает инсайдер Николо Скира, игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе.

⏳????✍️️ Expected medicals and signing with #Inter (contract until 2024) for Henrikh #Mkhitaryan this week. #transfers