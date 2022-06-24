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Ждут до понедельника. Фиорентина вновь увеличила предложение по фулбеку Шахтера

Италия
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Очень серьезный интерес

Ждут до понедельника. Фиорентина вновь увеличила предложение по фулбеку Шахтера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Итальянская "Фиорентина" сделала новое предложение "Шахтеру" по трансферу Додо. Об этом передает Globo.

На этот раз "фиалки" готовы выложить за фулбека "горняков" 15 миллионов евро. Итальянский клуб готов ждать ответ от украинской стороны до следующего понедельника.

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Также источник указывает, что с Додо "Фиорентина" уже договорились. Бразилец готов подписать долгосрочный контракт до лета 2027-го года. Теперь слово за "Шахтером".

Контракт фулбека с "горняками" действителен до лета 2025-го. В прошлом сезоне он отдал четыре голевые передачи в 26-ти играх.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо
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Источник:
Globo

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