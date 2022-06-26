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Милан хочет арендовать Зиеша. Челси стремится включить опцию обязательного выкупа
Лондонцы ставят свои условия
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" Стефано Пиоли продолжает активно интересоваться марокканским вингером "Челси" Хакимом Зиешем.
Итальянский клуб хочет арендовать 29-летнего игрока с правом выкупа. "Челси" в свою очередь пытается включить опцию, по которой трансфер будет обязателен по истечении срока аренды.
В 23 матчах прошлого сезона АПЛ Зиеш забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до лета 2025 года. Тransfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.
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