Милан хочет арендовать Зиеша. Челси стремится включить опцию обязательного выкупа

"Милан" Стефано Пиоли продолжает активно интересоваться марокканским вингером "Челси" Хакимом Зиешем.

Итальянский клуб хочет арендовать 29-летнего игрока с правом выкупа. "Челси" в свою очередь пытается включить опцию, по которой трансфер будет обязателен по истечении срока аренды.

В 23 матчах прошлого сезона АПЛ Зиеш забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Контракт футболиста с лондонцами рассчитан до лета 2025 года. Тransfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.