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"Нужно будет привыкнуть к итальянскому футболу". Сарри - о подписании футболиста Шахтера

Италия
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Бразилец сменит Украину на столицу Италии

"Нужно будет привыкнуть к итальянскому футболу". Сарри - о подписании футболиста Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
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Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий трансфер Маркоса Антонио из "Шахтера" в римский клуб.

"Маркос Антонио — молодой игрок. У нас появилась возможность его подписать из-за довольно непростые обстоятельств в Украине. У нас был 35-летний игрок на этой позиции (Лукас Лейва), контракт которого заканчивался, поэтому мы выбрали этот вариант.

Антонио нужно будет привыкнуть к итальянскому футболу. У него есть некоторый опыт в Лиге чемпионов, и мы рады дать ему время для адаптации", - заявил Сарри.

Ранее Маркос успешно прошел медосмотр для трансфера в "Лацио". Впереди - официально подтверждение сделки.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лацио (Рим) Маркос Антонио
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Источник:
Football Italia

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