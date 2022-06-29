Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Нужно будет привыкнуть к итальянскому футболу". Сарри - о подписании футболиста Шахтера
Бразилец сменит Украину на столицу Италии
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий трансфер Маркоса Антонио из "Шахтера" в римский клуб.
"Маркос Антонио — молодой игрок. У нас появилась возможность его подписать из-за довольно непростые обстоятельств в Украине. У нас был 35-летний игрок на этой позиции (Лукас Лейва), контракт которого заканчивался, поэтому мы выбрали этот вариант.
Антонио нужно будет привыкнуть к итальянскому футболу. У него есть некоторый опыт в Лиге чемпионов, и мы рады дать ему время для адаптации", - заявил Сарри.
Ранее Маркос успешно прошел медосмотр для трансфера в "Лацио". Впереди - официально подтверждение сделки.
Популярное сейчас
- Защитник Шахтера тренируется с другим клубом УПЛ
- В Курске прогремел взрыв - власти заявили о сбитом украинском беспилотнике
- Новый тренер Зари, шумиха вокруг Йовичевича, Израиль в финале Евро. Главные новости за 28 июня
- В Лос-Анджелесе Бэйл будет получать в 20 раз меньше чем в Реале
- Вратарь киевского Динамо сделал эффектную патриотическую татуировку. ФОТО
- Грилиш оттянулся в Лас-Вегасе: вечеринка до 4 утра, сотни бутылок шампанского, Робертсон в теме