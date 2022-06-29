"Нужно будет привыкнуть к итальянскому футболу". Сарри - о подписании футболиста Шахтера

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий трансфер Маркоса Антонио из "Шахтера" в римский клуб.

"Маркос Антонио — молодой игрок. У нас появилась возможность его подписать из-за довольно непростые обстоятельств в Украине. У нас был 35-летний игрок на этой позиции (Лукас Лейва), контракт которого заканчивался, поэтому мы выбрали этот вариант.

Антонио нужно будет привыкнуть к итальянскому футболу. У него есть некоторый опыт в Лиге чемпионов, и мы рады дать ему время для адаптации", - заявил Сарри.

Ранее Маркос успешно прошел медосмотр для трансфера в "Лацио". Впереди - официально подтверждение сделки.