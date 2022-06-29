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Официально: Лукаку возвращается в Интер

Италия
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Пока что только в аренду

Официально: Лукаку возвращается в Интер

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Президент "Интера" объявил о возвращении нападающего "Челси" Ромелу Лукаку в клубном твиттере. Бельгиец прийдет на правах годичной аренды.

Сообщается, что в контракте не будет прописана опция выкупа. Зарплату нападающего полностьюд покроет "Интер".

Ранее сообщалось, что "неррадзури" заплатят 8 миллионов евро за год аренды 29-летнего форварда.

Напомним, что Ромелу Лукаку прошлым летом ушел из "Интера" в "Челси" за 115 миллионов евро. За "синих" Лукаку провел 44 матча, забил 15 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Челси (Лондон)
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