Фиорентина объявит о переходе Додо не раньше 13-14 июля

Защитник "Шахтера" Додо в ближайшее время должен стать игроком "Фиорентины".

Правда, как сообщает TUTTOmercatoWEB со ссылкой на FirenzeViola.it, трансфер 23-летнего бразильца задерживается. Но это не значит, что переход может не состояться, просто сторонам необходимо согласовать дополнительные детали.

По информации источника, Додо официально будет представлен не раньше среды или четверг (13-14 июля).

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" заплатит "Шахтеру" за бразильского футболиста 14,5 млн евро плюс бонусы.