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Официально. Роберто Де Дзерби покидает Шахтер

Премьер-лига
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(3 голосов)

Теперь ждем назначения Йовичевича?

Официально. Роберто Де Дзерби покидает Шахтер

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" на своем официальном сайте сообщил о том, что Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера команды.

Решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Вместе с наставником клуб покидает итальянский тренерский штаб: Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко

Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт. Команда вместе с итальянским специалистом успела провести всего 30 официальных матчей, в которых одержала 20 побед при 5 ничьих и 5 поражениях (общая разница мячей: 64–26).

Под его руководством "горняки" завоевали Суперкубок Украины, а также через квалификацию пробились в групповой этап Лиги чемпионов.

На момент остановки чемпионата Украины "Шахтер" имел серию в 8 побед кряду и был лидером Премьер-лиги. После начала войны в Украине Роберто проявил солидарность с клубом и украинским народом, проведя с командой серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace.

Ранее СМИ писали о том, что "Шахтер" возглавит наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич.

Читайте такжеВ соглашении Йовичевича с Днепром-1 был пункт, который предусматривал штраф за досрочное расторжение соглашения
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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь там)
11.07.2022 в 10:43
Последняя крыса покинула корабль? Интересно, кем кроты собираются играть? Молодежкой, которой нет?
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