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Официально. Роберто Де Дзерби покидает Шахтер
Теперь ждем назначения Йовичевича?
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" на своем официальном сайте сообщил о том, что Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера команды.
Решение было принято по обоюдному согласию сторон.
Вместе с наставником клуб покидает итальянский тренерский штаб: Давиде Поссанцини, Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи, Агостино Тибауди, Микеле Кавалли, Джорджио Бьянки, Паоло Бьянко
Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер" в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт. Команда вместе с итальянским специалистом успела провести всего 30 официальных матчей, в которых одержала 20 побед при 5 ничьих и 5 поражениях (общая разница мячей: 64–26).
Под его руководством "горняки" завоевали Суперкубок Украины, а также через квалификацию пробились в групповой этап Лиги чемпионов.
На момент остановки чемпионата Украины "Шахтер" имел серию в 8 побед кряду и был лидером Премьер-лиги. После начала войны в Украине Роберто проявил солидарность с клубом и украинским народом, проведя с командой серию благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace.
Ранее СМИ писали о том, что "Шахтер" возглавит наставник "Днепра-1" Игорь Йовичевич.
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