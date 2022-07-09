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В соглашении Йовичевича с Днепром-1 был пункт, который предусматривал штраф за досрочное расторжение соглашения

Премьер-лига
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В соглашении Йовичевича с Днепром-1 был пункт, который предусматривал штраф за досрочное расторжение соглашения

Фото: shakhtar.com

Новина українською

В контракте хорватского тренера Игоря Йовичевича с "Днепр-1" был пункт, который предусматривал штраф за досрочное расторжение соглашения. Об этом сообщает журналист Сергей Болотников.

Если разрыв произошел по инициативе тренера, то он должен оплатить компенсацию в размере 500 тысяч евро. Формально это штраф, но можно считать, что это клаусула за наставника.

Отметим, что хорватский тренер пока не находится вместе с "Днепр-1" на тренировочном сборе. Он должен возглавить “Шахтер”, однако официальной информации еще не было.

Йовичевич должен был тренировать днепрян еще до следующего лета, однако "горняки" воспользовались новым правилом ФИФА, которое позволяет приостанавливать контракты с клубами из Украины. Фактически донецкий клуб воспользовался им для того, чтобы не платить компенсацию.

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В статье: Игорь Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
КДК

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