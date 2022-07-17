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Уникальное тату. Моуриньо сделал тату с еврокубками
Единственный кто выиграл все три трофея
Фото: Goal.com
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью опубликовал в своих социальных сетях фото со своим новым папой. Португальский специалист сделал уникальную папу, на которой изображены три еврокубка.
"Эта моя татуировка. До этого меня побудила радость болельщиков "Ромы". Тогда я подумал о чем-то особенном, о том, что чествовало бы все клубы, с которыми я выигрывал еврокубки. Я хотел уникальную татуировку. Такую, которую пока могу сделать только я ", - написал "особый".
Напомним, Лигу чемпионов Жозе выигрывал дважды - с "Порту" и миланским "Интером", Лигу Европы - с "Порту" и "Манчестер Юнайтед" и Лигу конференций с "Ромой".
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