Уникальное тату. Моуриньо сделал тату с еврокубками

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью опубликовал в своих социальных сетях фото со своим новым папой. Португальский специалист сделал уникальную папу, на которой изображены три еврокубка.

"Эта моя татуировка. До этого меня побудила радость болельщиков "Ромы". Тогда я подумал о чем-то особенном, о том, что чествовало бы все клубы, с которыми я выигрывал еврокубки. Я хотел уникальную татуировку. Такую, которую пока могу сделать только я ", - написал "особый".

Напомним, Лигу чемпионов Жозе выигрывал дважды - с "Порту" и миланским "Интером", Лигу Европы - с "Порту" и "Манчестер Юнайтед" и Лигу конференций с "Ромой".