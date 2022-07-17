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Бавария устно договорилась с Ювентусом о сумме трансфера Де Лигта

Италия
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Мюнхенский клуб заплатит более 80 миллионов евро

Бавария устно договорилась с Ювентусом о сумме трансфера Де Лигта

Фото: Goal.com

UA-Футбол
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Туринский "Ювентус" и мюнхенская "Бавария" достигли устного согласия касательно суммы трансфера защитника Матейса Де Лигта. Немецкому клубу придется заплатить за нидерландца более 80 миллионов евро.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Ювентус" принял условия после дня переговоров. По информации журналиста, условия личного контракта Де Лигта с "Баварией" уже согласованы. Соглашение будет рассчитано на пять лет, до лета 2027 года.

Ранее также сообщалось об интересе к Матейсу со стороны лондонского "Челси". Для "Баварии" центрбек станет далеко не первым летним новичком: клуб уже успел подписать Садио Мане из "Ливерпуля", а также Райана Гравенберха и Нуссера Мазрауи из "Аякса".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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