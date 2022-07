Бавария устно договорилась с Ювентусом о сумме трансфера Де Лигта

Туринский "Ювентус" и мюнхенская "Бавария" достигли устного согласия касательно суммы трансфера защитника Матейса Де Лигта. Немецкому клубу придется заплатить за нидерландца более 80 миллионов евро.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Ювентус" принял условия после дня переговоров. По информации журналиста, условия личного контракта Де Лигта с "Баварией" уже согласованы. Соглашение будет рассчитано на пять лет, до лета 2027 года.

Matthijs de Ligt to FC Bayern, here we go! Verbal agreement has been reached tonight as clubs have been in contact all day - final bid accepted by Juventus for package worth more than €80m ???????????????? #FCBayern



De Ligt has already agreed personal terms and will sign until June 2027. pic.twitter.com/JRQRubjVPD