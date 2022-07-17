Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария устно договорилась с Ювентусом о сумме трансфера Де Лигта
Мюнхенский клуб заплатит более 80 миллионов евро
Фото: Goal.com
Туринский "Ювентус" и мюнхенская "Бавария" достигли устного согласия касательно суммы трансфера защитника Матейса Де Лигта. Немецкому клубу придется заплатить за нидерландца более 80 миллионов евро.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "Ювентус" принял условия после дня переговоров. По информации журналиста, условия личного контракта Де Лигта с "Баварией" уже согласованы. Соглашение будет рассчитано на пять лет, до лета 2027 года.
Matthijs de Ligt to FC Bayern, here we go! Verbal agreement has been reached tonight as clubs have been in contact all day - final bid accepted by Juventus for package worth more than €80m ???????????????? #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2022
De Ligt has already agreed personal terms and will sign until June 2027. pic.twitter.com/JRQRubjVPD
Ранее также сообщалось об
Популярное сейчас
- Гайдай: Те, кто хотел "русский мир", с радостью стоят за хлебом, живут без света, воды и газа
- Клуб Реброва и Ярмоленко купил игрока сборной Аргентины за 3 миллиона евро
- Короли Персидского залива: кто из украинцев до Ярмоленко играл на Ближнем Востоке
- Кулибали присоединился к Стерлингу в Челси, Левандовский уже в Барсе. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО