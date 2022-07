Полиция по ошибке задержала хавбека Милана. Его спутали с кровавым наркоторговцем

Иметь грозную внешность не очень-то и выгодно - Тьемуэ Бакайоко это теперь любому подтвердит.

Внедорожник, которым управлял футболист, был остановлен прямо на улицах Милана. Стражи порядка приняли француза за сенегальского наркоторговца, который днем ранее скрылся после перестрелки с полицией.

Бакайоко передвигался на черном джипе и был одет в зеленую рубашку, что полностью совпадало с приметами подозреваемого.

В итоге Тьемуэ заставили под дулом пистолета выйти из машины и только при обыске обнаружили, что имеют дело с игроком "Милана", после чего извинились.

Все это случилось еще 3 июля, но полиция не комментировала ошибку, пока видео события не слил в сеть случайный очевидец.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5