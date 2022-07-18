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Полиция по ошибке задержала хавбека Милана. Его спутали с кровавым наркоторговцем

Италия
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Удивительные приключения Тьемуэ Бакайоко

Полиция по ошибке задержала хавбека Милана. Его спутали с кровавым наркоторговцем

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan

Новина українською

Иметь грозную внешность не очень-то и выгодно - Тьемуэ Бакайоко это теперь любому подтвердит.

Внедорожник, которым управлял футболист, был остановлен прямо на улицах Милана. Стражи порядка приняли француза за сенегальского наркоторговца, который днем ранее скрылся после перестрелки с полицией.

Бакайоко передвигался на черном джипе и был одет в зеленую рубашку, что полностью совпадало с приметами подозреваемого.

В итоге Тьемуэ заставили под дулом пистолета выйти из машины и только при обыске обнаружили, что имеют дело с игроком "Милана", после чего извинились.

Все это случилось еще 3 июля, но полиция не комментировала ошибку, пока видео события не слил в сеть случайный очевидец.

Напомним, 27-летний Бакайоко играет за "Милан" на правах аренды из "Челси". При этом во Франции ходят слухи, что игрок проводит в Италии последние дни и вскоре подпишет полноценный контракт с "Марселем".

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В статье: курьезы Тьемуе Бакайоко Милан
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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