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Полиция по ошибке задержала хавбека Милана. Его спутали с кровавым наркоторговцем
Удивительные приключения Тьемуэ Бакайоко
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan
Иметь грозную внешность не очень-то и выгодно - Тьемуэ Бакайоко это теперь любому подтвердит.
Внедорожник, которым управлял футболист, был остановлен прямо на улицах Милана. Стражи порядка приняли француза за сенегальского наркоторговца, который днем ранее скрылся после перестрелки с полицией.
Бакайоко передвигался на черном джипе и был одет в зеленую рубашку, что полностью совпадало с приметами подозреваемого.
В итоге Тьемуэ заставили под дулом пистолета выйти из машины и только при обыске обнаружили, что имеют дело с игроком "Милана", после чего извинились.
Все это случилось еще 3 июля, но полиция не комментировала ошибку, пока видео события не слил в сеть случайный очевидец.
Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022
Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”
pic.twitter.com/B0PTYiXnc5
Напомним, 27-летний Бакайоко играет за "Милан" на правах аренды из "Челси". При этом во Франции ходят слухи, что игрок проводит в Италии последние дни и вскоре подпишет полноценный контракт с "Марселем".
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