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Ключевого футболиста Аталанты поймали на употреблении допинга

Италия
(3 голосов)

Защитник пока отстранён от соревнований

Ключевого футболиста Аталанты поймали на употреблении допинга

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Антидопинговое агентство Италии провело внезапное тестирование для игроков "Аталанты" в межсезонье. На употреблении запрещенных веществ попался защитник "бергамасков" Хосе Луис Паломино

В пробе 32-летнего защитника обнаружили анаболический стероид — метаболит клостебола, который является запрещенным. Футболист отстранен от матчей и тренировок по требованию NADO Italia.

Отметим, Паломино стал игроком "Аталанты" в 2017 году. В минувшем сезоне защитник сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу. Также добавим, что цвета итальянского клуба защищает украинец Руслан Малиновский.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Хосе Луис Паломино
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Источник:
nadoitalia

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