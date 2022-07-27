Ключевого футболиста Аталанты поймали на употреблении допинга

Антидопинговое агентство Италии провело внезапное тестирование для игроков "Аталанты" в межсезонье. На употреблении запрещенных веществ попался защитник "бергамасков" Хосе Луис Паломино

В пробе 32-летнего защитника обнаружили анаболический стероид — метаболит клостебола, который является запрещенным. Футболист отстранен от матчей и тренировок по требованию NADO Italia.

Отметим, Паломино стал игроком "Аталанты" в 2017 году. В минувшем сезоне защитник сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 1 результативную передачу. Также добавим, что цвета итальянского клуба защищает украинец Руслан Малиновский.